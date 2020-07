Surprise ! James Cameron est impressionné par la suite d’Avatar

Quand est la dernière fois que vous avez entendu un réalisateur critiquer son propre film ? Avouons-le, c’est plutôt rare, à moins que son long-métrage n’ait été l’objet d’une censure, ou d’une édition en règle de la part d’un studio. Certains ont tenté de profiter de l’effet d’aubaine du Snyder Cut de Justice League pour défendre leur vision originale mais ils restent très marginaux. Surtout, une chose est à peu près sûre, James Cameron, le réalisateur d’Avatar et Titanic n’entrera jamais dans cette catégorie. Le voir encenser la suite du film Avatar n’a donc rien de follement surprenant.

Qu’a donc dit James Cameron ? Comme on vous l’a dit récemment, la suite d’Avatar qui va se décliner en plusieurs épisodes au cours des prochaines années a tout simplement pour ambition de porter une nouvelle révolution cinématographique. Si aujourd’hui encore, le film de 2009 reste somptueux visuellement, ses innovations ont depuis été au moins égalées par d’autres films.

Pour l’épisode 2, les équipes de James Cameron ont notamment mis l’accent sur des scènes sous-marines qui ont déjà été vendues comme absolument somptueuses à plusieurs reprises. Le réalisateur vient d’en rajouter une couche.

Je traite des images dans ce monde tous les jours et il y a des jours où je regarde ces images et je me dis : c’est vraiment incroyable. Et il ne s’agit pas d’auto-congratulation.