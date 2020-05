Surprise, le confinement aurait des effets bénéfiques sur le sommeil

C’est un résultat qui semble contre-intuitif. Avec le confinement, le stress lié à la pandémie de coronavirus, et l’augmentation des temps d’écran, on se serait attendu à une détérioration du sommeil. C’est peut-être le cas chez certains d’entre nous mais il semble plutôt se produire l’inverse.

C’est ce qui ressort des données de l’entreprise Fitbit qu’a pu consulter le site Fast Company. Ces relevés concernent les utilisateurs d’objets connectés de six grandes villes américaines : San Francisco, Los Angeles, Houston, Chicago, New York et Phoenix. Ils dorment en moyenne 17 minutes de plus par nuit. Pour 36 % d’entre eux, le temps de sommeil est même en augmentation de plus de 30 minutes depuis le début du confinement.

Le constat est le même en France

Ce repos est aussi de bien meilleure qualité. Fitbit utilise une échelle allant de 1 à 100 et les scores sont en progression d’1,8 points depuis l’arrivée de la pandémie. L’augmentation du temps de sommeil expliquerait cette amélioration qui se traduit par une hausse de la durée du sommeil profond.

Les habitudes changent également au niveau des rythmes entre jours travaillés et week-ends. Les Américains ne dorment que douze minutes de plus les samedis et dimanches contre 90 minutes en temps normal.

Ces données ne sont finalement pas si différentes des relevés effectués par Fitbit en France. « À Paris, c’est la durée moyenne du sommeil qui a été le plus impactée. Elle a commencé à monter en flèche après la semaine finissant le 15 mars, suite à l’annonce de la fermeture des écoles et l’interdiction des rassemblements publics dépassant une certaine taille », expliquait l’entreprise dans un billet de blog.

Il convient en tout cas de maintenir une heure de coucher régulière et de dormir sept à neuf heures pour permettre au corps de se régénérer. C’est aussi un atout important pour renforcer son immunité dans une période où cela compte énormément.