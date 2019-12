Surprise, l’environnement et Greta Thunberg sont les sujets les plus abordés sur Tinder

Comme chaque année à la même époque, Tinder vient de publier « Year in Swipe », une série de statistiques qui dévoile les grands sujets de discussion sur le réseau. Tandis que les références au football étaient assez nombreuses l’an passé, Coupe du monde oblige, le sujet de l’environnement domine très largement cette année.

Ainsi les termes « changement, engagement, et environnement » reviennent de manière très régulière dans les bios des utilisateurs de la Génération Z à l’échelle mondiale. Ce qui fait dire à Tinder dans un communiqué : « Le Year in Swipe révèle que les 18-25 ans semblent plus préoccupés par le besoin de changer les choses que leurs aînés. » Et l’entreprise de rebaptiser cette classe d’âge de « Philantrokidz ». Cette tendance se confirme d’ailleurs au niveau des personnalités les plus cités. On retrouve Greta Thunberg en tête pour l’Hexagone, largement devant Antoine Griezmann et Killian Mbappé.

2019 est aussi l’année du facepalm

Comme le note LCI, la musique a tendance à fortement diviser les générations. Tandis que les 18-25 ans s’orientent vers la musique francophone et surtout le rap, les Millenials privilégient les années rock avec des groupes tels que Pink Floyd, les Rolling Stones ou encore AC/DC.

Les utilisateurs semblent en tout cas assez dépités par ce qui se passe autour d’eux et c’est ce qu’illustre l’émoji le plus utilisé de l’année : « Si Tinder était une indication, 2019 était un année marquée par le facepalm. Alors que plus de 300 millions d’émoticônes étaient utilisés dans le bios en 2019, l’emoji le plus utilisé est le facepalm avec une augmentation de 41 % », précise l’application.

Tinder publie de manière régulière des statistiques. Cela peut parfois toucher des sujets assez triviaux. L’entreprise avait ainsi publié les dix chansons les plus populaires lors de la fête de la Musique ou encore une liste des plages françaises où il est le plus facile de draguer.