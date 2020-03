Les fonctionnalités de suivi du sommeil sur l’Apple Watch se précisent

Il y a quelques jours, le constructeur chinois Oppo a présenté sa première série de montres connectées, l’Oppo Watch Series. À l’instar de Xiaomi, Oppo a décidé d’adopter un design très proche de celui de l’Apple Watch.

Mais si ce design fait croire qu’Oppo a décidé de s’inspirer des montres d’Apple, il est à noter que l’Oppo Watch a une fonctionnalité très intéressante que l’on n’a pas encore sur l’Apple Watch : une fonctionnalité native qui permet de suivre le sommeil, sans avoir à passer par une application tierce.

« Au-delà des fonctionnalités d’exercice, OPPO Watch peut surveiller la qualité du sommeil, en générant un rapport de sommeil sur la durée de sommeil profond, de sommeil léger et d’éveil de l’utilisateur », explique le constructeur dans un communiqué de presse.

Bientôt, la même chose sur l’Apple Watch ?

La bonne nouvelle, pour les fans d’Apple, c’est qu’il est plus en plus probable que la firme de Cupertino développe aussi sa fonctionnalité de suivi du sommeil pour l’Apple Watch.

Dans un précédent article, nous avons déjà évoqué cette possibilité. Et cette semaine, les choses se précisent. Dans un article publié récemment, le site 9to5Mac affirme avoir pu consulter des éléments de code d’iOS 14 qui corroborent les rumeurs sur cette fonctionnalité de suivi du sommeil. L’article indique également « qu’un utilisateur peut définir un objectif de sommeil personnalisé dans l’application Santé sur iPhone. L’application Santé inclura également des recommandations pour améliorer la durée et la qualité du sommeil. »

Bien entendu, pour le moment, cette information est encore à prendre avec les pincettes d’usage, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une infirmation officielle provenant d’Apple. Il est possible que la firme de Cupertino en dise plus sur cette nouveauté de son écosystème lors de sa prochaine conférence WWDC, sauf si celle-ci est annulée à cause de l’épidémie de coronavirus (Google a déjà annulé sa conférence I/O du mois de mai).

Sinon, en se basant également sur du code d’iOS 14 qu’il aurait découvert, 9to5Mac a récemment évoqué la possibilité que les prochaines montres d’Apple puissent être en mesure de mesurer le taux d’oxygène dans le sang, ainsi que des éléments qui corroborent les rumeurs selon lesquelles Apple prépare une prise en charge complète de la souris ou des pavés numériques sur l’iPad.