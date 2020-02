Taika Waititi n’est pas prêt à risquer sa carrière pour Star Wars

Taika Waititi est devenu ces dernières années un réalisateur incontournable dans la galaxie Disney. S’il avait déjà quelques bons films à son actif (Boy, Vampires en toute intimité et A la poursuite de Ricky Baker), difficile de ne pas voir Thor : Ragnarok comme le film qui l’a propulsé au premier plan. En prenant beaucoup de risques et même en surprenant les acteurs, il a réussi à relancer les films solos de Thor. Désormais, il est même aux commandes du prochain opus : Thor : Love and Thunder, qui devrait notamment compter avec Christian Bale. Il est même devant la caméra quand il joue Korg, et va prêter sa voix dans What if… ? Mais, son avenir chez Disney s’inscrit-il forcément chez Marvel ? Pas forcément.

Taika Waititi ouvre la porte à Star Wars

On sait déjà que le réalisateur fva faire des infidélités à Mickey, en travaillant sur Next Goal Wins, un film de football, puis le remake live action d’Akira. Et après ? Pour l’instant, l’avenir ne semble pas forcément clair.

C’est lui qui a déjà réalisé le dernier épisode de The Mandalorian, la série à succès de Disney+ dans l’univers Star Wars. Mais pourrait-il désormais faire un film Star Wars ? Par le passé, il avait déjà annoncé qu’il y avait un certain intérêt, mais en théorie, aucune discussion formelle n’a encore été lancée. Surtout, il semble vouloir mettre des conditions. Concrètement, un film Star Wars oui, à condition que le projet soit vraiment abouti.

Je pense que les gens me voient trainer avec des personnes qui travaillent sur Star Wars et pensent que j’ai de sérieuses conversations à propos de ça. Putain que j’aimerais… Si c’était le cas. Je voudrais réaliser n’importe quel film si ça a un sens et si ça ne ressemble pas à un suicide professionnel.

Pas sûr que Star Wars puisse vraiment lui proposer ça pour l’instant.