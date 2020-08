Taron Egerton dans le rôle de Wolverine ? L’incroyable rumeur

On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises. Qui est l’acteur qui pourrait reprendre le rôle de Wolverine à l’écran ? Après Hugh Jackman et le rachat de Fox par Disney, on sait que le mutant aux griffes d’adamantium sera, un jour ou l’autre, incarné par quelqu’un d’autre. Même si rien ne presse du côté du Marvel Cinematic Universe, on continue de se demander qui aura les épaules assez larges pour ce rôle. Si on peut rêver de voir Henry Cavill incarner le personnage, on peut tout de même en douter. D’autres acteurs ont déjà été évoqués dont… Danny de Vito qui a fait l’objet d’une véritable campagne de promotion des fans. Mais, ces derniers temps, c’est un autre nom qui revient au premier plan : Taron Egerton.

Taron Egerton n’aurait pas été approché

Le jeune acteur est associé de près ou de loin à ce rôle depuis bientôt plus d’un an. Des montages circulent sur les réseaux sociaux. Révélé par son rôle dans la saga Kingsman, il fait partie de la short-list des fans. Mais, le sujet prend une telle ampleur que Taron Egerton a été obligé de réagir à la polémique dans une interview. Interrogé par GQ alors qu’il fait la promotion du film Tetris, il explique qu’il n’y a rien de vrai derrière cette histoire à l’heure actuelle. Mais, il apprécie aussi l’hommage.

Que quelqu’un puisse que je puisse être bon pour le rôle est particulièrement flatteur. J’aime Marvel mais ce ne sont que des rumeurs de fans. Il n’y a rien de concret.

On peut toutefois reconnaître une vraie similitude entre son parcours et celui d’Hugh Jackman, notamment le fait qu’ils ont tous les deux commencé leur carrière du côté du théâtre. En attendant de savoir qui sera le prochain Wolverine, on peut continuer à rêver de voir Taron Egerton devenir le célèbre mutant…