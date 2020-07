Wolverine ? C’est trop tôt pour le Marvel Cinematic Universe

Le personnage de Wolverine occupe une place à part dans la mythologie des X-Men et dans la filmographie récente. Plus que Cyclope, ou le professeur Xavier, le personnage merveilleusement incarné par Hugh Jackman raconte une certaine version des super-héros, loin de celle vendue par le Marvel Cinematic Universe. Mais, avec le rachat de la Fox par Disney et la décision de l’acteur de raccrocher les griffes, plusieurs questions majeures sont très vite apparues. Quel acteur peut incarner le personnage à l’écran et comment l’intégrer au MCU ? Mais, un des frères Russo vient de rebattre les cartes.

Wolverine a besoin d’une pause

Joe Russo, qui a notamment dirigé Avengers : Endgame a été interrogé par le site ComicBookMovie. Parmi les questions qui lui ont été posées figure une sur le super-héros qu’il aurait voulu intégrer au melting-pot Avengers. Qui manquait selon lui à l’équation ? Sa réponse se porte sur Wolverine, qu’il considère comme un de ses personnages préférés.

Le numéro 181 de l’Incroyable Hulk était le premier comics que j’ai acheté et c’était la première apparition de Wolverine

se souvient notamment le réalisateur. S’il salue le travail « incroyable » fait par Hugh Jackman avec le personnage de Wolverine, Joe Russo estime aussi qu’il est nécessaire d’accorder un « break » au mutant d’adamantium. En clair, après la performance de Hugh Jackman, vouloir réintégrer trop vite le personnage de Wolverine pourrait être une erreur majeure.

Si on étudie un peu les plans de Marvel pour la phase 4, c’est aussi la direction que semble vouloir prendre Kevin Feige. Alors que l’on connaît désormais la majorité des films et des séries qui sont prévus, il n’y a aucune traces des 4 Fantastiques ou des X-Men, même si des rumeurs de cameo ou courtes apparitions continuent de se faire entendre. Autant dire que Wolverine pourrait bien mettre quelques années avant d’arriver.