Telegram permet maintenant de créer des groupes de 200 000 membres

Dans l’ombre de WhatsApp, Telegram continue d’avancer. L’application, parfois considérée comme l’anti-WhatsApp, est connue pour son chiffrement sur les messages « secrets » ainsi que pour ses pics de téléchargements lorsque WhatsApp tombe en panne ou est bloqué dans certaines régions.

Actuellement, Telegram compte plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde, contre plus de 1,5 milliards d’utilisateurs pour WhatsApp, qui serait l’application de Facebook la plus populaires (plus populaire que le réseau social).

Des groupes de 200 000 membres

En plus de la messagerie, Telegram essaie d’acquérir des fonctionnalités de réseaux sociaux, via ses groupes de discussion. Et désormais, ces groupes peuvent accueillir jusqu’à 200 000 membres.

C’est ce qu’annonce l’entreprise dans un billet récemment posté sur son blog. Et ce n’est pas tout. Les administrateurs de ces groupes peuvent accéder à plusieurs paramètres. Par exemple, avec les « permissions », les administrateurs peuvent interdire certains types de contenus, comme les GIF ou les autocollants. Un autre paramètre permet de définir les personnes qui peuvent publier dans un groupe.

Ainsi, il est possible de créer des groupes Telegram dans lesquels seuls les administrateurs peuvent écrire, et les autres membres ne font que consulter les messages : assez pratique pour diffuser une newsletter via Telegram, par exemple.

D’autre part, l’application ne fait plus de distinction entre les « Super » groupes et les groupes normaux. « À ce jour, les supergroupes et les groupes de base sont simplement des groupes. Il suffit maintenant de quelques pressions pour rendre tout groupe public, ajouter des administrateurs avec des privilèges granulaires ou basculer l’historique persistant », explique Telegram.