WhatsApp serait maintenant plus populaire que l’application Facebook

Facebook savait qu’un jour, la messagerie instantanée pourrait avoir plus de poids que les réseaux sociaux. C’est la raison pour laquelle l’entreprise a décidé de faire de Messenger une plateforme à part entière.

En 2014, celle-ci a également fait l’acquisition de WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Et aujourd’hui, cela est en train de payer.

En effet, l’application de Facebook la plus populaire sur Android et iOS ne serait plus son réseau social, mais WhatsApp.

C’est ce que révèle aujourd’hui le site VentureBeat, qui relaie une étude de la société AppAnnie. En septembre 2018, WhatsApp aurait compté plus d’utilisateurs actifs par mois que Facebook, sur Android et iOS. Et si AppAnnie ne donne pas de données précises, il affirme que l’appli WhatsApp tient encore cette première position jusqu’à aujourd’hui.

WhatsApp, populaire dans le monde mais pas aux USA ?

VentureBeat indique néanmoins que si l’on tient compte de toute l’année 2018, Facebook reste encore l’application la plus populaire de l’entreprise. Mais dans certains pays, comme l’Inde, l’Indonésie, l’Espagne, la Russie ou le Mexique, WhatsApp était déjà devant Facebook pendant toute l’année.

En revanche, aux Etats-Unis, WhatsApp ne figure pas encore dans le Top 10 des applications mobiles, tandis que Facebook et Messenger y sont.

Avec le succès de son application WhatsApp, Facebook est confronté à de nouveaux défis. Comme son réseau social, WhatsApp est également utilisé pour propager des rumeurs. Mais comme les messages échangés ont un caractère privé, et son chiffrés, contrôler les fake news est une tâche encore plus compliquée.

En ce qui concerne le modèle économique de WhatsApp, Facebook a décidé de rendre cette application entièrement gratuite pour que celle-ci puisse atteindre un maximum de personnes. Et désormais, Facebook veut gagner de l’argent en faisant payer les entreprises qui utilisent WhatsApp pour discuter avec leurs clients (via une API).

Il est aussi envisagé de placer des publicités sur les statuts WhatsApp, l’équivalent des Stories sur l’application de messagerie.