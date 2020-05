Tesla baisse les prix des Model S et Model X (mais pas de la Model 3)

Est-ce pour favoriser la relance après la crise du coronavirus et faire de la place dans ses stocks ? Après des baisses de tarifs aux USA, Tesla vient de mettre à jour son configurateur en France avec à la clé quelques baisses de tarifs substantielles.

Mais contrairement à ce qui a prévalu aux États-Unis en début de semaine, les baisses de prix sur la gramme française ne concernent que la Model S et la Model X, et pas la Model 3, dont les prix restent pour le moment inchangés.

Les prix de la Tesla Model 3 restent inchangés

Ainsi la Tesla Model S Grande Autonomie passe de 91 000 à 83 990 euros, alors que la version Performance passe de 107 700 à 100 990 euros. Côté Model X, le tarif passe de 96 700 à 89 990 euros pour la version Grande Autonomie et de 112 700 à 106 990 euros pour la version Performance. Notons que ces baisses interviennent par coïncidence au moment où le gouvernement français vient d’annoncer un renforcement de ses aides à l’achat de voitures électriques avec un bonus passant à 7 000 euros.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que Tesla ajuste le prix de ses voitures. La baisse la plus remarquée fut celle de début mars 2019, alors que la Model 3 arrivait sur le marché européen. La Model S avait subi une « casse » de ses tarifs allant de 22 000 à… plus de 50 000 euros selon la version, ce qui avait valu à Tesla des réactions quelque peu courroucées de la part de ceux qui venaient juste d’en acheter une au prix précédent.

Si les prix de certains modèles baissent, on sait en revanche que l’option de conduite autonome « FSD » (Full Self-Driving) devrait subir une augmentation sensible de son tarif au premier juillet prochain. Elon Musk a récemment annoncé sur Twitter que cette révision à la hausse serait de 1000 dollars, et l’on peut imaginer qu’elle sera très probablement répercutée à hauteur de 1000 euros sur le marché européen.