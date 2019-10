Tesla devance largement la Mercedes EQC et l’Audi e-tron

L’association norvégienne des véhicules électriques a soumis trois constructeurs à un test de remorquage. Il s’agit de Tesla et de son Model X, Mercedes-Benz et son EQC, ou encore Audi et son modèle e-tron. Si Tesla s’est déjà mesuré à la Porsche Taycan en ce qui concerne la vitesse, que vaut une Model X avec une caravane ?

Pour beaucoup de gens, il est impossible de tracter une remorque avec une voiture électrique, cependant, la Tesla Model X est devenu le premier véhicule de cette gamme à proposer une capacité de remorquage de 2 267 kg, en 2015. Depuis cette date, la plupart des SUV électriques commercialisés ont intégré des caractéristiques similaires sans égaler la puissance de tractation des Model X.

La Norvège est l’un des pays où les véhicules électriques sont le plus présent, c’est pourquoi ils doivent être aussi performants que les véhicules plus traditionnels. Pour cet essai, les trois voitures devaient tracter une caravane de 1160 kg, pendant 3 jours et 1381 km. Afin que ce test soit le plus représentatif possible, les trois caravanes étaient parfaitement identiques, et les conducteurs sont parmi les plus expérimentés avec ce type d’automobile.

Pas de surprise à l’arrivée

Comme on peut le voir sur les résultats ci-dessous, la Model X est de loin la plus efficace dans ce domaine avec, ou sans caravane.

La Mercedes EQC a besoin d’environ 10% d’énergie supplémentaire pour parcourir la même distance que la Model X avec une caravane. Quant à l’e-tron, elle arrive en dernier et nécessite environ 27% d’énergie supplémentaire pour parcourir la même distance que la Model X avec une caravane.

L’association norvégienne des véhicules électriques conclu que les trois véhicules sont parfaits pour remorquer une caravane, mais la Model X s’impose et se montre bien plus efficace que ses deux concurrents. « La Model X est sans aucun doute la meilleure pour cet exercice, si tous les critères sont utilisés. Dans des conditions idéales, elle parcourt 300 kilomètres avec une seule charge, alors que les deux concurrents doivent se contenter de 230-240. Quoi qu’il en soit, il serait logique de supposer 250 kilomètres pour la Model X et 200 pour les deux autres, si l’on n’a pas de contrôle sur la topographie et la consommation. »