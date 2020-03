Tesla : quelles différences entre la Model Y et la Model 3 ?

Tesla vient de débuter les livraisons de sa Model Y, son nouveau SUV électrique, reprenant la plupart des pièces de la Model 3. Ses différences avec la berline compacte lancée en 2017 pourraient paraître anodines, alors que 75 % de ses pièces sont partagées avec le modèle phare de Tesla.

Pour pouvoir pleinement en mesurer les points de différenciations, Tesla nous aura fait attendre jusqu’à l’arrivée des premiers exemplaires de Model Y chez leurs nouveaux propriétaires. En effet, de nombreux détails n’ont été révélés que lors de la remise des clés des voitures, dans leur manuel d’utilisation. Penchons-nous maintenant sur ces points.

Gabarit : quelles différences entre le Model Y et le Model 3 ?

Model 3 rehaussé ou Model X rétréci, le nouveau SUV de Tesla devrait faire naître beaucoup d’interrogation. Pour faire simple, la logique de sa sortie suit en quelque sorte celle du Model X. Le premier SUV de la marque venait ajouter de la place, comparé à la Model S, comme avec l’ajout d’une troisième rangée. Le Model Y suit cette logique : en reprenant la philosophie de production de masse de la Model 3, il ajoute de l’espace dans l’habitacle et dans le coffre.

En termes de gabarit, la Model Y est plus longue de 5,6 cm que la Model 3, possède 7,1 cm de plus en largeur ainsi que 18,2 cm de plus en hauteur. Dans l’habitacle, ces mesures profitent surtout aux passagers de la seconde rangée, qui gagne 4,2 cm d’espace pour leur tête, et jusqu’à 13,4 cm de plus pour leurs jambes.

Au niveau du coffre, la différence est également notable. On soulignera d’abord que le hayon est plus grand et donc plus pratique, comparé à l’ouverture se rapprochant d’autant plus d’une malle traditionnelle sur la Model 3. Le volume de chargement est aussi nettement supérieur, pour ne pas dire qu’il n’a rien à voir.

Enfin, penchons-nous sur les roues équipant la nouvelle Tesla Model Y. Comparé à la Model 3, on notera que la largeur des pneus est plus importante. Elle passe de 8, à 9,5 pouces. Sur la version la plus puissante baptisée Performance, les roues arrière passent même à 10,5 pouces.

Des équipements mis à jour sur la Model Y

En sortant trois ans plus tard que sa cousine, la Model Y profite d’équipements mis à jour. Sur la partie connectique, on peut noter que le nouveau SUV électrique profite de ports USB-C dans son habitacle. Deux entrées sont disponibles sur la deuxième rangée, venant ainsi remplacer les deux ports USB-A de la Model 3. À l’avant, la berline compacte possède également deux prises USB-A, quand la Model Y propose un port USB-A et un port USB-C.

En vue de la similarité d’assemblage des deux modèles, il y a de fortes chances pour que Tesla finisse par intégrer ses nouveaux ports dans les nouveaux exemplaires de la Model 3. Mais la Model Y continuera de se différencier par la présence d’un chargeur par induction. Il sera donc possible de recharger sans fil ses appareils électroniques compatibles, en les déposant simplement sur la surface qui y est consacrée.

Nous parlions du hayon, à l’arrière du Model Y. Bonne nouvelle pour les adeptes, sa taille plus importante s’accompagne d’une technologie d’ouverture électrique, ce qui peut s’avérer pratique quand l’on fait des courses pour toute la famille. Autrement, le hayon loge désormais les haut-parleurs arrière, qui se plaçaient précédemment dans un petit caisson juste derrière les sièges arrière. Une migration indispensable, alors que le Model Y est fait pour proposer une option avec une troisième rangée.

Différence de prix

Vous l’aurez compris, la Model Y met l’accent sur l’espace avec un gabarit plus imposant grâce à sa silhouette de SUV. Pour pouvoir s’offrir le véhicule, il faudra débourser une somme plus importante que la Model 3. Son prix dans sa version de base est 4 000 dollars plus élevés, à 39 000 dollars. Pour le moment, en France, les tarifs disponibles ne concernent que les versions Grande Autonomie et Performance. Respectivement, les deux versions sont disponibles aux prix de 63 000 € et 70 000 €.

Les deux modèles partagent les mêmes configurations moteurs/batteries, mais la masse et la silhouette différente du Model Y réduisent les capacités du nouveau SUV électrique. Dans sa version Performance, le véhicule abattra le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes contre 3,4 secondes pour le Model 3. L’engin est aussi plus gourmand en électricité : la Model Y Performance se limite à 505 km d’autonomie en cycle mixte WLTP, contre 560 km sur la Model 3.