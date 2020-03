Tesla Model Y : les premières images en situation réelle, et les premières livraisons imminentes

Si l’histoire ne se répète pas, elle bégaie parfois. Lorsque Tesla a levé le voile sur le Model Y, son premier SUV compact électrique, au mois de mars 2019, la firme américaine avait annoncé qu’elle prévoyait de débuter les livraisons durant l’automne 2020. Mais la société automobile ayant été confrontée à de nombreux retards dus à des problématiques de production ou de logistique, et vu les ratés au lancement de la Model 3, l’on pouvait encore un peu légitimement douter du respect de ce délai.

Premières livraisons en Mars pour la Tesla Model Y

Cette fois c’est plutôt une bonne surprise qui attend les premiers clients, car selon nos confrères d’Electrek, les premières livraisons de la Tesla Model Y devraient probablement intervenir durant la deuxième quinzaine de Mars, soit avec six mois d’avance sur le planning initial.

Il faut dire que lorsque la Model Y a été dévoilée il y a un an, le contexte était quelque peu différent, puisque Tesla était en plein rush pour livrer les premiers exemplaires de la Model 3 en Europe, et que la montée en charge de la production dans l’usine californienne de Fremont posait quelques problèmes logistiques. Depuis, la cadence n’a cessé de s’améliorer puis de se stabiliser, et Tesla assure un débit de livraisons régulier et avec des délais étonnamment courts. D’autre part, la Model Y est conçue et construite sur la même plateforme que la Model 3, dont elle n’est qu’une variante « SUV » avec une caisse plus haute et un hayon, ce qui doit forcément faciliter le travail sur les chaines de production. De fait, la production de la Model Y a débuté en janvier dernier, selon les propres termes de Tesla.

Qualité perçue en progression et look baroudeur

D’ailleurs, après quelques versions de pré-série, les premiers modèles définitifs sortis d’usine commencent à se faire voir, en s’entassant notamment sur les parkings de l’usine, ce qui a permis à certains de prendre quelques photos de la Model Y en situation, et notamment de comparer sa finition, puis sa taille avec d’autres modèles de la marque. Côté qualité apparente d’assemblage, il semblerait que l’on soit loin des premières Model 3 sorties à la va-vite à partir du deuxième semestres 2017, dont certains exemplaires laissaient vraiment à désirer en termes de qualité de finition. Les premier clichés de la Model Y semblent renvoyer une image de qualité et de précision dans le montage des panneaux de carrosserie plutôt rassurante.

Rappelons que la Tesla Model Y est une Model 3 que l’on a déshabillée pour lui installer une carrosserie un peu rehaussée afin d’agrandir l’espace intérieur. Elle est à la Model 3 ce que la Model X est à la Model S (vous suivez ?): une déclinaison plus « familiale ». La Model Y ressemble donc comme deux gouttes d’eau à son ainée la 3 ou à une Model X en version rétrécie. Le design intérieur est également un copié-collé de celui de la Model 3 avec notamment sa planche de bord minimaliste et le grand écran central en position paysage. Bref, la gamme est cohérente, et cette arrivée sur le marché du SUV compact devrait très probablement rencontrer un succès certain, même si les prix les plus bas sont encore légèrement au-dessus de ceux du marché comparativement à ceux d’un véhicule thermique de même catégorie. Outre sa carrosserie et son châssis légèrement surélevés, trois points différencient cependant la Model Y de la Model 3 : la présence d’une troisième rangée de sièges, offrant donc deux places supplémentaires (7 places en tout), d’un hayon en lieu et place du couvercle de coffre de la Model 3, ainsi que de contours de roues noirs sur les ailes, lui donnant un côté un peu plus baroudeur.

On peut voir sur ces photos publiées par un fan sur Electrek les différences de gabarit entre différents modèles Tesla. Les dates de livraisons pour l’Europe n’ont pas été évoquées mais lors de la présentation il était question du printemps 2021. Peut-être que les premiers clients auront une bonne surprise également avant la fin de cette année ?