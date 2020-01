Tesla : Elon Musk promet que ses voitures parleront bientôt aux piétons

Elon Musk, patron de Tesla, ne manque pas de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Ce visionnaire y communique principalement sur ses projets à venir et notamment les nouvelles fonctionnalités de ses véhicules Tesla. Le 12 janvier 2020, sur Twitter (comme souvent), il s’est illustré en déclarant que les véhicules Tesla pourraient bientôt communiquer avec les piétons.

Votre Tesla parlera bientôt aux gens si vous le souhaitez. C’est réel.

Pour appuyer son tweet, le truculent patron joint une vidéo sur laquelle une Model 3 parle à un individu debout sur un trottoir et l’invite à monter dans l’habitacle, non sans un certain humour.

Eh bien, ne restez pas planté là. Montez dedans !

Dans un second tweet, Elon Musk ajoute qu’à l’avenir, les Tesla pourront même « péter en direction des passants ». Simple blague ? Si on a envie de le croire, cela ne serait pas vraiment étonnant venant de lui.

Un rempart contre les voleurs

Le patron de Tesla ajoute qu’il pense intégrer cette fonctionnalité au mode Sentinelle. Cette option (déjà disponible sur les véhicules de la marque) permet de surveiller tout ce qu’il se passe aux alentours du véhicule lorsqu’il est garé. Pour cela, le mode Sentinelle s’appuie sur les caméras et différents capteurs disposés tout autour du véhicule.

Elon Musk imagine donc que la voiture pourrait parler aux voleurs pour les dissuader d’aller au bout de leur démarche. Et de s’amuser, en réponse à un tweet :

Bien sûr ! Cela créera une confusion épique chez les voleurs.

La sécurité par le son

On le sait, les équipes de Tesla portent un soin tout particulier à la sécurité. Dès la conception des véhicules, ce critère fait partie des priorités. La structure même des véhicules Tesla limite les accidents graves. D’ailleurs, Euro NCAP a élu les Model 3 et Model X véhicules les plus sûrs de leur catégorie. Pour continuer dans cette voie, Elon Musk a déjà équipé ses voitures d’un bruiteur afin d’avertir les piétons de leur présence. Trop silencieux, les véhicules électriques peuvent en effet surprendre les piétons ou cyclistes en agglomération.

Avant de faire parler ses Tesla, Elon Musk a déjà prévu d’intégrer de nouveaux sons d’avertissement comme, par exemple, des bruits de sabots ou de chèvres. On ne sait pas encore quand les Tesla seront dotées de la parole. Néanmoins, la vidéo publiée par Elon Musk montre que le projet est bien avancé. Au regard de l’évolution des différents projets menés par le patron de Tesla, cette fonctionnalité pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense.