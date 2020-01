Euro NCAP évalue chaque année les véhicules les plus sûrs du marché. Les tests d’Euro NCAP se décomposent en quatre grandes catégories. L’organisme analyse la sécurité d’un passager adulte et d’un passager enfant ainsi que les comportements des véhicules face aux piétons. Enfin, les systèmes d’assistance à la conduite font parti de l’évaluation.

Pour l’édition 2019, l’organisme a analysé pas moins de 55 modèles dont 24 ont obtenu d’excellents résultats. Parmi eux, Tesla tire son épingle du jeu avec la Model 3 et le Model X, tous deux récompensés dans leur catégorie respective.

Dans la famille des grands SUV, le Model X se classe véhicule le plus sûr du marché avec un score de 94%. La Model 3 fait encore mieux puisqu’elle se classe première dans deux catégories (Grandes Familiales et Electriques/Hybrides) avec le même score que sa grande soeur. Le Model X comme la Model 3 devancent de 12% le deuxième de chaque catégorie dans la partie « Assistance à la conduite ». En 2019, les deux modèles avaient obtenu une note de 5 étoiles (sur 5). Tesla expliquait alors sur son blog :

L’ensemble de ces résultats sont à mettre au crédit de notre architecture entièrement électrique, qui donne au Model X un centre de gravité bas, un habitacle rigide ainsi qu’une importante zone de déformation à l’avant. De plus, grâce à nos mises à jour à distance, le Model X (comme toutes les Tesla) continue de devenir plus sûr au fil du temps. Nous sommes engagés pour construire les véhicules les plus sûrs du marché et nous sommes particulièrement enthousiastes d’ajouter ces résultats Euro NCAP au palmarès d’excellence du Model X en matière de sécurité.