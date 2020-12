Tesla est en voie d’accomplir un défi de longue date

Au lendemain de Noël, Elon Musk a envoyé un courrier électronique à l’ensemble des employés de Tesla pour leur demander ce qui était longtemps vu comme impossible. Depuis six ans, l’entrepreneur annonçait 2020 comme l’année durant laquelle le constructeur de voitures électriques allait atteindre la barre fatidique du demi-million d’exemplaires livrés. Longtemps critiqué par ce défi fou, Elon Musk y croit encore, et dit que Tesla peut y arriver.

Pour cela, les derniers jours – ou plutôt les dernières heures – de 2020 seront fatidiques. « Veuillez tout mettre en œuvre pour y arriver » demandait Elon Musk, ajoutant qu’une « aide particulière serait appréciée à la fin de la ligne pour garantir que les voitures construites maintenant puissent être livrées immédiatement ».

Wall Street analysts: “Elon’s predictions are always way off & Tesla never hits any targets”

Meanwhile, @elonmusk in 2014: “I feel confident that we will be able to achieve at least half a million cars a year by 2020”

Tesla in 2020: [on track to achieve 500k deliveries]

💯 pic.twitter.com/riT9Vmsif6

— Viv 🐉 (@flcnhvy) December 27, 2020