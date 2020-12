Face à la réalité de 2020, Elon Musk dresse le prochain objectif de Tesla

Il y a quelques semaines, Presse-citron reprenait le volant de la Model S, la toute première voiture de série commercialisée par Tesla. Sept ans après ses débuts, le sentiment à bord était sans appel : en cette année 2020, le constructeur californien est entré dans une période de transition. Une période aussi cruciale économiquement qu’aux débuts de l’aventure.

Dans un courrier envoyé aux employés de Tesla, Elon Musk a écrit un message tout à fait comparable à ce sentiment. Tesla est à son plus haut, prenait 100 milliards de dollars de valorisation ces dernières semaines, et s’inscrira le 21 décembre à l’indice S&P 500. Mais Tesla est aussi à un moment tendu ; les bénéfices de ces derniers mois n’ayant plus la même signification.

Intransigeant. Elon Musk le fut, dans ce mail auquel nos confrères d’Electrek ont pu prendre connaissance le 1er décembre. « Nous devons être plus intelligents sur la façon dont nous dépensons de l’argent. C’est un jeu difficile – qui nécessite des milliers de bonnes idées pour améliorer le coût des pièces » écrivait-il par exemple, dans l’un des paragraphes.

Le chef d’entreprise en est conscient, ses bénéfices étaient grandement favorisés par la revente de crédits carbone à d’autres constructeurs automobiles, faisant pencher la balance. Mais désormais, la concurrence est bien là, au pied de la porte.

Stratégie de société plus que de startup

L’année dernière, Elon Musk avait déjà informé ses employés de nouvelles mesures pour réduire les coûts au maximum. Ce à quoi des membres du personnel de l’entreprise avaient pu témoigner d’une politique « hardcore », où les limitations allaient jusqu’au papier toilette dans les WC.

Cette année, Tesla n’applique plus exactement sa stratégie sur les mêmes leviers. Plutôt que de mettre l’accent sur « le salaire, les frais de déplacement et le loyer », le but sera maintenant de redoubler d’efforts pour trouver de nouvelles façons de fabriquer sans se ruiner.

Au point où Elon Musk décrivait une économie de 5 $ sur une voiture comme une réduction drastique – rêvée. « La grande majorité [des réductions] est de 50 cents par-ci ici ou 20 cents par-là ». Une politique de réduction de coûts d’entreprise, différente de celle de l’année dernière qui s’apparentait davantage à une politique de startup.

Le stress du cours boursier

« À un moment comme celui-ci, lorsque notre action atteint de nouveaux sommets, il peut sembler que les dépenses prudentes ne sont pas aussi importantes. Ce n’est certainement pas vrai » avertissait le PDG. Sa mention de la bourse, à l’origine du courrier, fait les grands titres de la presse et continuera de faire connaître Tesla par ce biais. Mais le danger d’une valorisation aussi élevée – laissant croire à de la spéculation complètement déconnectée du monde réel – est peut-être bien un cadeau empoisonné.

« Les investisseurs nous accordent beaucoup de crédit pour les bénéfices futurs, mais si, à un moment donné, ils concluent que cela n’arrivera pas, notre action sera immédiatement écrasée » ajoutait Elon Musk. À croire que le passage de la nouvelle décennie sera l’ultime étape pour Tesla. L’examen final pour faire partie de la décennie suivante.