Tesla évoque un Roadster 2 encore plus performant que prévu

Tesla possède quelques véhicules que l’on pourrait qualifier d’insolites, comme sa camionnette électrique, son SUV Model Y, mais un prototype intrigue vraiment tout le monde, il s’agit du Roadster, un véhicule incroyable dont les fans de l’entreprise sont impatients de découvrir. Elon Musk en personne a déclaré sans problèmes qu’il s’agira de « la voiture la plus rapide jamais produite ».

Présentées aux côtés de la Tesla Semi lors d’un événement organisé fin 2017, les spécificités du Tesla Roadster 2 sont absolument stupéfiantes, c’est le moins qu’on puisse dire. Lors de cette présentation, Elon Musk a déclaré que le Roadster 2 passe de 0 à 100 km/h en seulement 1,9 secondes. Ce n’est pas tout, ce véhicule atteindra une vitesse maximale dépassant les 400 km/h avec une autonomie supérieure à 620 miles, soit près de 1000 km.

Exagérations ou vérités ?

Si ces performances semblent déjà incroyables, lors d’un épisode du podcast Ride the Lightning, Franz von Holzhausen, responsable du design chez Tesla confie que le Roadster est en perpétuelle évolution et que le modèle de production sera sûrement bien meilleur que le prototype. Franz von Holzhausen dit précisément ceci : « Ce sera encore mieux que ce que nous avons dévoilé, à tous points de vue. » Sans entrer dans les détails, ce dernier déclare que cette voiture est en train de devenir « le véhicule utilme ».

Il ne reste plus qu’à deviner ce que Tesla aurait pu améliorer depuis la première présentation. Il est également important de préciser que Franz von Holzhausen a, comme Elon Musk, tendance à tout exagérer. Dans le meilleur des cas, si tout se passe comme prévu, la Roadster 2 entrera en production en 2020, à partir de 200 000 dollars.

Si certaines performances initialement présentées par Tesla ont suscité un peu de scepticisme, Emile Bouret un pilote d’essai de voitures de luxe, a pu passer un peu de temps avec la nouvelle génération de Roadster il y a quelques mois et ses premières impressions ont été plus que positives. Il a lui-même déclaré : « Je pense qu’on peut dire sans problème que ce sont des chiffres réels. Ce ne sont pas des théories. Ce ne sont pas des calculs. Nous avons fait ces chiffres. Et je ne devrais probablement pas dire que ces chiffres sont même modestes, mais ils le sont. Cette chose va être une vraie bombe. »