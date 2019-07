Tesla confirme un nombre record de ventes, mais perd toujours de l’argent

Il est déjà loin, le temps où Tesla pouvait assumer des pertes dues à ses nombreux investissements de jeune startup. Depuis 2010 et l’entrée en bourse de la firme d’Elon Musk, la publication des résultats financiers chaque semestre est une étape obligatoire et critique pour la confiance auprès des investisseurs. Pour le second trimestre 2019, Tesla a augmenté le nombre de ses ventes de véhicules. Mais du fait de pertes nettes encore trop importantes, l’action du groupe a chuté de 12 % la nuit dernière.

Tesla approche des 100 000 voitures vendues par trimestre

Le bilan trimestriel de Tesla est pourtant l’un des meilleurs que la marque connaît à ce jour. Alors que la marque bouclait l’année 2018 avec 90 700 véhicules vendus au quatrième trimestre, ce sont 4 500 unités de plus qui ont pu trouver des acheteurs au Q2 2019. Le résultat fait la part belle au Model 3, qui serait, selon les chiffres de Tesla, responsable de 80 % des ventes de la marque. À l’automne 2020, les livraisons du nouveau Model Y devraient permettre à la marque de poursuivre la hausse.

Additionné à une simplification de la gamme, le chiffre d’affaires de la marque au second trimestre de l’année a augmenté de 40 % vis-à-vis du premier trimestre, pour 6,35 milliards de dollars. Le principal indicateur de la santé économique de la firme de Fremont est donc au vert, mais les anticipations prévoyaient quant à elles un chiffre d’affaires de 6,40 milliards de dollars.

Un trimestre record… mais toujours des pertes

Elon Musk le sait, et le PDG de Tesla l’avait prédit : il faudra vendre plus de 400 000 unités en 2019 pour trouver – enfin – l’équilibre économique. Pour être pleinement dans le vert, les pertes nettes du groupe devront être définitivement supprimées. Mais pour cela, il faudra espérer vendre plus de 100 000 unités sur les deux prochains trimestres de l’année. Car au Q2 2019, Tesla aura encore perdu plus de 408 millions de dollars (soit 366 millions d’euros), qui viennent s’ajouter aux 700 millions du précédent exercice.

La déconvenue persiste, et Tesla en a payé le prix fort la nuit précédente. Quelques minutes après la publication du bilan trimestriel, l’action chutait de 12 % en bourse. Pour rassurer un marché très à l’écoute de ces chiffres, le fondateur de Tesla a communiqué au sujet de l’augmentation croissante du nombre de modèles produits et vendus par le constructeur. « Nous nous employons à augmenter nos livraisons un trimestre sur l’autre et annuellement », pouvions-nous entendre d’Elon Musk.

Pour ce faire, Tesla souhaite notamment investir dans une usine européenne. Le PDG de la firme avait d’ailleurs expliqué que « nous sommes en train d’accélérer nos efforts concernant notre usine européenne géante de batteries et espérons finaliser le choix du lieu dans les prochains trimestres ». Un investissement qui devrait pouvoir être réalisé grâce à la trésorerie du groupe, affichant actuellement des réserves de plus de 5 milliards de dollars.