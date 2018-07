Tesla lâche les freins sur la promotion de son Model 3

Après avoir revu sa stratégie de production et s’être mis sur de bons rails, Tesla va (enfin) pouvoir aller plus loin en faisant la promotion de son Model 3.

Après un début d’année 2018 difficile et une situation quasi critique pour Tesla suite à la ruée initiale de pré-commandes et à ses problèmes de production, le constructeur avait dû ralentir et même stopper le rythme de fabrication de ses Model 3 . A l’heure actuelle la donne a changé et il se pourrait qu’un revirement de situation arrive dans les prochains jours.

Promouvoir (enfin) le Model 3

La société d’Elon Musk avait précédemment encouragé les clients ayant réservé un Model 3 à substituer ce modèle avec le Model S avec comme motif « une livraison bien plus rapide d’un Model S », dans une campagne qui a été définie comme « anti-marketing » pour aider sa chaîne de montage à répondre à la demande. Elon Musk était même allé jusqu’à dire, lors d’une conférence de presse, que Tesla faisait ce qu’elle pouvait pour « ne pas vendre de voiture« . En effet à ce moment-là, le carnet de commandes étant déjà bien, voire trop rempli, alors que la production avait à peine débuté, Musk favorisait l’achat d’un Model S ou même d’un Model X jusqu’à ce que tout soit « rentré dans l’ordre ».

Autre preuve du désir de ne pas trop promouvoir le Model 3 : Tesla n’avait jamais mis à disposition des véhicules du modèle 3 pour des essais, la plupart des détenteurs de réservation avaient dû passer leurs commandes sans jamais avoir conduit le véhicule.

Désormais tout est plus ou moins rentré dans l’ordre puisque la production est sous contrôle et suit son cours (5000 Model 3 produits par semaine) et c’est le moment pour la firme de Palo Alto de lancer une campagne promotionnelle.

C’est pourquoi le constructeur automobile commence enfin à offrir des essais de conduite du Model 3 aux clients américains. Il suffit pour cela de s’inscrire directement sur le site officiel, en Californie et dans d’autres états dans les semaines à venir.

Tesla privilégie le modèle le plus cher… mais livré le plus rapidement

Le Model 3 Performance est le plus cher et c’est celui sur lequel doivent se focaliser les ventes. Tesla incite même son personnel de vente à vendre la version Performance Model 3. Selon une source proche de Tesla, les collaborateurs recevraient même 300 dollars de commission pour chaque Model 3 Performance vendu. Les employés devront donc orienter le client vers cette gamme-là principalement.

En effet, à ce jour il faut compter entre 2 et 4 mois d’attente pour le modèle Performance, entre 3 et 5 mois pour les modèles avec une meilleure batterie et entre 6 et 9 mois pour la version de base (sans option).

Tesla cherche donc à vendre son modèle le plus cher, en se basant sur l’argument d’une attente moins longue pour les clients. Reste à savoir si la marque va tenir ses promesses…