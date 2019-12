Tesla : les premiers Superchargeurs V3 sont arrivés en Europe !

Tesla installe sa 500ème station de recharge en Europe !

C’est à Londres, sur le site de du Centre de Service Tesla de Park Royal, que cette 500ème station de recharge a été installée. Au total, Tesla indique proposer pas moins de 4700 points de recharge permettant de voyager facilement dans plus de 24 pays différents.

Cette nouvelle station londonienne propose un total de 16 bornes de recharge. Certaines stations, comme celle de Eidsvoll Verk en Norvège, compte pas moins de 44 Superchargeurs. Rappelons que c’est également en Norvège que Tesla a ouvert sa première station européenne, en 2013.

« Avec le réseau Superchargeur, effectuer un long trajet dans un véhicule électrique est devenu tout à fait normal pour nos clients. Tous les jours, des milliers de propriétaires traversent les frontières et rechargent leurs véhicules sur une station Superchargeur » explique fièrement le géant américain.

Les premiers Superchargeurs V3 en Europe !

Il y a quelques mois, on évoquait sur Presse-Citron l’arrivée d’une nouvelle (et troisième) génération de Superchargeurs, capable de fournir jusqu’à 250 kW, pour une recharge éclair (ou presque). Bonne nouvelle, puisque cette 500è station européenne comprend bel et bien un total de 8 Superchargeurs V3.

Rappelons que récemment, Tesla a mis à jour ses Superchargeurs de 2e génération de façon à ce qu’ils puissent fournir jusqu’à 150 kW de puissance, au lieu de 120 kW précédemment. Avec la troisième génération, il sera donc possible de grimper jusqu’à 250 kW. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre le développement en Europe du réseau de recharge le plus dense et avancé tout en garantissant une expérience de recharge aussi abordable et simple que possible » déclare Tesla.

A titre de rappel, le réseau français compte actuellement 580 points de charge répartis dans 70 stations. Reste à savoir maintenant quand arrivera cette « recharge V3 » en France… Fin novembre, une mise à jour a permis à Tesla de débrider la capacité de recharge de ses véhicules. De cette manière, une Tesla Model 3 Standard Plus est désormais capable de recharger jusqu’à 170 kW (contre 100 kW jusqu’à présent).