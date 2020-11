Tesla met un coup de jeune aux taxis new-yorkais

Manhattan va prendre un coup de jeune. Ou du moins, sa célèbre flotte de taxis jaunes va connaître du nouveau. La toute première voiture électrique en « yellow cab » vient d’être aperçue et devrait débuter sa carrière prochainement. Il s’agit d’une Tesla Model 3 et un lecteur du site spécialisé Electrek vient d’en partager un premier cliché.

La voiture rejoint pas moins de 13 000 véhicules au sein de la Big Apple, et devrait d’ailleurs continuer à faire couler de l’encre dans les médias alors que son bilan kilométrique devrait être suivi de près. Les chauffeurs de taxis sont les plus gros rouleurs, et nous devrions pouvoir annoncer le million de kilomètres de cet exemplaire dans peu de temps.

Auparavant, New York City a connu l’arrivée de l’hybridation avec les yellow cabs Toyota Prius. Aujourd’hui encore, la flotte en comprend, et compte également dans ses rangs des Ford Escape Hybride.

Anecdote peu connue : la couleur jaune des emblématiques taxis provient de l’entreprise à l’origine de ces taxis : la Yellow Cab Company. À Chicago en 1915, l’entrepreneur John Daniel Hertz crée ainsi un nom qui allait devenir un symbole, et cela, même que la société n’opérait pas initialement à New York City. Les biographies racontent que le nom de la société provenait avant tout d’une confirmation par des experts que le jaune était plus facilement visible de loin.

Taxis Tesla, l’investissement de plus en plus rentable

En 2020, les chauffeurs de taxi sont de plus en plus nombreux à venir renouveler leur outil de travail en investissant dans une Tesla. Qu’il s’agisse d’une Model 3, d’une Model S ou d’un Model X, le choix se montre de plus en plus intéressant pour ces clients professionnels. Le coût de l’entretien et de l’énergie utilisée étant si différent par rapport à une voiture thermique, beaucoup réalisent qu’avoir mis les sous dans un modèle électrique était largement rentabilisé.

En décembre 2019, Presse-citron vous parlait d’un automobiliste allemand et propriétaire de Tesla Model S, qui avait fait passer sa voiture de 30 000 à plus d’un million de kilomètres. L’homme expliquait n’avoir pas connu de problème particulier et ce dernier possédait également un Roadster, qui aurait de son coté réalisé plus de 600 000 kilomètres.

À la rédaction, nous avons fait le point sur la Tesla Model S cet été, le temps de se poser la question si la grande berline de la marque avait encore des arguments convaincants pour l’acheteur.