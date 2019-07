Tesla Model 3 : le véhicule le plus sûr jamais construit ?

Tesla Model 3, la voiture cinq étoiles

Disponible depuis quelques mois maintenant, la Tesla Model 3 est actuellement le véhicule le plus abordable de la gamme du géant américain. Ce dernier promet néanmoins que le côté « accessible » de sa Model 3 ne se fait pas au détriment de la sécurité, bien au contraire. Tesla promet ainsi avoir construit sa Model 3 dès l’origine avec la structure la plus solide, les fonctionnalités de sécurité les plus avancées et le meilleur système de retenue des passagers.

Ainsi, Tesla n’est pas peu fier d’annoncer qu’aux Etats-Unis, la Model 3 a obtenu la note générale maximale de 5 étoiles décernée par la NHTSA (pour National Highway Traffic Safety Administration) ainsi que 5 étoiles dans toutes les catégories et sous-catégories. Selon le test, la Model 3 est également le véhicule offrant la plus faible probabilité de blessure corporelle jamais testé par le programme américain d’évaluation des voitures neuves.

Une sécurité reconnue également en Europe, où la Tesla Model 3 vient de se voir attribuer 5 étoiles par le programme européen d’évaluation des nouveaux modèles de voitures (Euro NCAP). Rappelons que ce dernier est composé de 4 catégories évaluant la capacité d’un véhicule à protéger ses passagers, adultes et enfants, ainsi que les usagers vulnérables de la route (VRU) comme les cyclistes et les piétons et les fonctionnalités de sécurité active disponibles.

Tesla met notamment en avant les améliorations apportées au système de freinage d’urgence automatique, mais aussi l’évitement de franchissement de ligne ou encore la visualisation des vitesses maximales. « La Model 3 a obtenu la note maximale de 5 étoiles dans l’ensemble de ces catégories. De plus, dans la catégorie «Aide à la Sécurité», qui évalue les fonctionnalités de sécurité active d’un véhicule comme sa capacité à éviter un accident, réduire les blessures ou empêcher le conducteur de changer de voie par inadvertance, la Model 3 a obtenu le meilleur score jamais attribué par Euro NCAP sous le protocole 2018/2019 » indique le constructeur.