Tesla Model 3 SR : une mise à jour… pour activer les sièges chauffants à l’arrière ?

Alors que certaines fonctionnalités connectées sont désormais payantes chez Tesla, le constructeur américain semble également en mesure d’activer sur ses véhicules, à distance, des options qui n’auraient pas été acquises lors de l’achat initial de la voiture. C’est le cas par exemple des sièges chauffants à l’arrière de la Tesla Model 3.

En effet, un détenteur de Tesla Model 3 Standard Range Plus a demandé à Elon Musk sur Twitter si l’option payante « Cold Weather » pouvait être proposée en OTA pour activer les sièges chauffants à l’arrière. Une demande plutôt étonnante, qui a engendré une réponse encore plus étonnante de la part d’Elon Musk, qui entre deux virées à Los Angeles à bord de son Cybertruck a tweeté : »Bien sûr !« .

@elonmusk Thank you so much for making the SR+ Model 3 so awesome & even better with software updates! But…. any chance for “cold weather” OTA paid upgrade to activate rear heated seats? ❤️ Hope you have wonderful holidays & @Tesla kills it for year end numbers! #tesla

— Andrew Carney (@andrewMcarney) December 12, 2019