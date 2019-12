Tesla facture désormais ses fonctionnalités internet

Quatre ans viennent de passer, depuis que Tesla ait garanti à ses clients de la gratuité de sa connexion internet, à bord de ses voitures électriques. Une date d’échéance qui vient d’être atteinte, et la firme de Palo Alto vient de confirmer que certaines fonctionnalités à bord deviendront accessibles que sur abonnement, facturé 10 $ par mois.

Un nouvel abonnement premium

Tous les clients ne sont pas concernés par ailleurs. L’abonnement devenant premium pour accéder à certaines fonctionnalités touchera les propriétaires ayant reçu (ou au moins commandé) leur véhicule avant le 30 juin 2018. Avant cette date, aucune facturation n’est exigée pour le moment.

L’abonnement se différenciera de l’offre standard, qui offre une gratuité d’utilisation de la navigation à bord. Pour pouvoir profiter du streaming musical, de Netflix, de l’affichage du trafic en temps réel, de la navigation web et du mode karaoké, il faudra désormais souscrire à l’abonnement premium.

Ce samedi 7 décembre, Tesla a informé de la nouvelle en envoyant à des propriétaires de Model 3 qu’une offre d’essai gratuite au nouvel abonnement premium était disponible, pendant 30 jours. L’écran central affiché un message que vous pouvez découvrir ci-dessous, relayé par des lecteurs d’Electrek.

« Vous avez reçu un essai gratuit de 30 jours de la connectivité Premium se terminant le 01/07/2020. Abonnez-vous à tout moment pendant l’essai gratuit pour continuer à profiter des fonctionnalités ci-dessous. »

Après cette période d’essai, il faudra donc souscrire à un abonnement disponible au prix de 10 $ par mois, soit 120 $ à l’année. Tesla ne précise pas si un tarif plus attractif sera disponible pour les clients payant l’abonnement en une seule fois, pour les douze mois.

Aucun modèle Tesla n’est épargné

La mise en place d’une offre premium pour les services reliés à internet concerne tous les modèles et versions de Tesla, à en croire nos confrères du média spécialisé dans la voiture électrique. La connectivité premium est gratuite pour les Model S, Model X et Model 3 qui ont été livrées ou commandées avant le 30 juin 2018, et tous ces modèles seront éligibles à l’abonnement premium facturé s’ils ont été achetés après cette date.

Notons par ailleurs que les mises à jour de sécurité continueront d’être effectuées via la connexion cellulaire de la voiture pour les clients n’ayant pas souscrit à l’abonnement premium. Ces derniers pourront également lire de la musique et des médias via Bluetooth, et les mises à jour logiciel seront accessibles via wifi.