Tesla obtient l’approbation de raser la forêt berlinoise pour y implanter sa Gigafactory

Cette semaine, nous avons appris la mise en ligne du site dédié à la Gigafactory de Berlin. Sur ce site, Tesla a déjà publié de nombreuses offres d’emploi alors même que la construction de l’usine n’a pas commencé. Avant cela, il est nécessaire pour Tesla de défricher une bonne partie de la forêt pour y implanter son usine. C’est là que les choses se compliquent.

De nombreuses associations se sont fermement opposées à cela, malgré le fait que Tesla ait promis de replanter le triple de ce qui sera arraché. Plus tôt ce mois-ci, la justice allemande avait donc suspendu la possibilité de couper le moindre arbre sur cette parcelle. Cependant, le tribunal vient tout juste d’annoncer un changement d’avis surprenant. Hier, la justice allemande a finalement donné l’approbation à Tesla pour continuer la déforestation aux alentours de Berlin.

Quels sont les risques autour de cette Gigafactory ?

C’est une véritable défaite pour les militants écologistes locaux, qui vont devoir accepter la construction de cette première usine de voitures et batteries électriques Tesla en Europe. Depuis novembre 2019, Tesla a annoncé cette intention de construire une Gigafactory à l’est de la capitale allemande. Dès les premiers jours suivant cette annonce, des centaines de militants écologistes se sont opposés au projet afin de défendre la faune locale, et surtout l’approvisionnement en eau potable.

Cette usine de 300 ha devrait sortir de terre d’ici 2021 si tout se passe bien. Tesla veut profiter de cette Gigafactory pour produire davantage de Model 3 et Model Y directement en Europe afin de simplifier la livraison. Sur le site web de cette Gigagfactory on peut lire : « La mission de Tesla est d’accélérer la transition mondiale vers l’énergie durable. Pour atteindre cet objectif et rendre nos voitures plus facilement accessibles aux clients du monde entier, il est essentiel de localiser notre présence manufacturière. » Pour parvenir à mener à bien ce projet, Tesla a annoncé avoir besoin de 10 000 employés dans cette usine.