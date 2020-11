Tesla se met désormais à produire sa propre tequila, c’est très sérieux

Si vous n’aviez pas encore compris, Elon Musk ne fait jamais comme tout le monde. Pour rappel, en décembre 2017, dans le cadre de l’une de ses nombreuses sociétés, en l’occurrence The Boring Company, Elon Musk avait promis à ses fans de produire des lance-flammes. Pour ce faire, le PDG avait mis sa fanbase à contribution.

Si un stock de 50 000 casquettes floquées du logo The Boring Company parvenait à être écoulé, la production de lance-flammes pourrait débuter. En tout, ce projet fou qui part d’une simple blague recevra 20 000 commandes de lance-flammes.

Dans le même registre, Elon Musk a décidé en 2018 de faire un poisson d’avril aux détracteurs de sa marque automobile : Tesla.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by « Teslaquilla » bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what’s the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018