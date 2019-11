Tesla travaille sur une technologie d’essuie-glaces laser

Tesla n’en a pas fini de surprendre. Après la présentation de son Cybertruck, son prochain pickup électrique attendu pour 2022, la firme californienne a déposé un brevet auquel la technologie présentée va très loin. Mais bien qu’il s’agisse que d’un simple concept, son développement pourrait également être utile pour la commercialisation de ses panneaux solaire, faisant partie de la deuxième branche d’activité de la marque Tesla. Ainsi, il ne serait pas étonnant de voir se concrétiser le projet avancé par ce brevet.

En substance, il s’agit d’une installation laser permettant de nettoyer les déchets et débris qui peuvent s’installer sur des surfaces en verre, que ce soit des panneaux solaires, ou des pare-brise de voiture. Le nom du brevet le dit par lui-même : il s’agit d’un dispositif de « nettoyage par impulsions au laser des débris accumulés sur des objets en verre dans les véhicules et les assemblages photovoltaïques ».

Des essuie-glaces laser, à venir sur les Tesla ?

Comme vous pouvez le découvrir sur les croquis dévoilés par Tesla, la technologie consistera en deux faisceaux laser, partant du capot des voitures, en direction du pare-brise. La technologie s’apparente à deux essuie-glaces, bien qu’ils n’auront pas spécialement la même utilité.

Ils permettront essentiellement à nettoyer les débris que la voiture accumulera sur son pare-brise, en neutralisant par irradiation ces déchets. Généralement, il s’agit d’insectes, auquel nous devons aujourd’hui utiliser nos essuie-glaces traditionnels pour pouvoir les enlever, plus ou moins efficacement.

Chez Tesla, la technologie est déjà assumée

Généralement, les marques sont assez réticentes à l’idée de communiquer sur des nouvelles technologies en développement, rendues publiques lors de leur dépôt de brevet. Mais chez la firme californienne, ce fut différent cette fois-ci : Phiroze Dalal, spécialiste en imagerie scientifique et industrielle chez Tesla, a d’ores et déjà pris la parole au sujet de ces mystérieux essuie-glaces laser.

L’homme serait à l’origine de leur conception, et expliquait ainsi leur fonctionnement. L’occasion notamment de rassurer et éviter toute mauvaise appréciation : ces faisceaux laser seront étudiés pour pouvoir émettre une intensité maîtrisée, pour ne pas gêner le conducteur. La pénétration du laser sera calibrée « à une profondeur inférieure à l’épaisseur de la pièce en verre ».

Malheureusement, Phiroze Dalal n’a pas indiqué à quel stade la technologie avait été développée. Il est certain que celle-ci devrait prendre du temps, et on imagine que sa concrétisation s’établira tout d’abord sur les panneaux solaires que la marque commercialise.