Tesla : la mise à jour qui ne va pas plaire à tout le monde

« L’Amérique invente, la Chine copie, l’Europe réglemente ». Certains clichés, même s’ils ne sont plus tout à fait vrais, ont la vie dure. Il faut dire que cette bonne vieille Europe veille à ce qu’ils soient toujours d’actualité…

Alors que l’Autopilot des Tesla montre des capacités de plus en plus étendues au fil des mises à jour diffusées par la marque, Tesla est contraint de faire machine arrière en Europe. Le constructeur américain met en garde les clients des modèles S et X en Europe concernant une nouvelle mise à jour logicielle qui réduit la capacité de ses fonctions de pilote automatique afin de se conformer à la réglementation.

Il faut en effet savoir que le dispositif de pilote automatique n’est pas le même partout dans le monde, et que par conséquent Tesla est bien obligé d’adapter son système d’aide à la conduite à différentes réglementations sur différents marchés. Il en résulte un Autopilot beaucoup plus limité en Europe par rapport à ce que Tesla met à disposition dans ses véhicules en Amérique du Nord. Ce que les propriétaires de Model 3 ont de toute façon déjà constaté, car le modèle le plus récent de Tesla est arrivé sur le marché européen avec un Autopilot bridé, à tel point que certains se demandent quel est l’intérêt de payer 6000 euros pour une option quasiment inutile par ici.

Une mise à jour pour remonter dans le temps…

Mauvaise nouvelle, ce sont donc les propriétaires des modèles S et X qu’ils seront également touchés par une nouvelle mise à jour, qui, une une fois n’est pas coutume, fera régresser la voiture au lieu de l’améliorer.

Les changements apportés par cette « démise à jour » ne sont pas anodins puisqu’ils concernent notamment l’obligation d’exercer une pression sur le volant toutes les 15 secondes lorsqu’on utilise le pilote automatique, une contrainte particulièrement agaçante qui incite de nombreux conducteurs à désactiver l’Autopilot après quelques dizaines de kilomètres… ou à utiliser des subterfuges assez efficaces que nous ne décrirons pas ici.

Selon nos confrères d’Electrek, plusieurs propriétaires européens de Tesla ont rapporté avoir reçu le courriel suivant de Tesla aujourd’hui :

« Notre dernière mise à jour logicielle introduit des changements dans certaines fonctions du Pilote Automatique qui affecteront leur fonctionnement sur votre Modèle S. Ces changements sont nécessaires pour répondre aux réglementations européennes et n’affectent que certains véhicules des Modèles S et X, car la plupart des Tesla équipés du Pilote Automatique disposent déjà de cette fonctionnalité. Nous sommes déçus par les exigences que les régulateurs ont choisi d’imposer, limitant l’efficacité de ces fonctionnalités, et nous continuerons à préconiser le rétablissement de la fonctionnalité complète.

Ces changements imposent des limites à certaines fonctionnalités que vous connaissez bien. Nous avons donc préparé un résumé des mises à jour afin de nous assurer que vous comprenez ce que l’on attend de vous lorsque vous utilisez le pilote automatique :

Le changement de voie automatique sera restreint pour l’utilisation sur les routes à chaussées séparées avec deux voies de circulation ou plus dans l’une ou l’autre direction.

Une fois que le changement de voie automatique est activé et que le clignotant est allumé, votre voiture attendra au moins une seconde et demie avant de commencer le changement de voie et attendra jusqu’à cinq secondes avant d’annuler si le changement de voie n’a pas pu démarrer.

La limite de la distance à laquelle le volant peut tourner en utilisant Autosteer est réduite et peut affecter la capacité de votre voiture à manœuvrer dans les courbes ou à rester dans la voie, ce qui vous oblige à prendre des mesures.

Le mode Summon vous demandera d’être à moins de six mètres de votre véhicule pour pouvoir fonctionner.

Vous recevrez un rappel de tenir le volant s’il ne détecte pas vos mains sur le volant pendant 15 secondes.

Vous pouvez également faire référence à ces changements dans les notes de mise à jour à partir de votre écran tactile en appuyant sur le « T » de Tesla et en sélectionnant « Notes de mise à jour ».

Nous remercions tous les propriétaires de Tesla. Sincèrement, l’équipe Tesla »

Reste à savoir si les propriétaires concernés installeront la mise à jour ou la zapperont consciencieusement…