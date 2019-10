Tesla visé par une plainte pour des poignées de portes défectueuses

Suite au décès d’un homme survenu en févier, Tesla est poursuivi à cause des poignées de portes de ses Model S. L’anesthésiste Omar Awan est rentré dans un arbre alors qu’il roulait à environ 125 km/h. L’homme de 48 ans est décédé à bord du véhicule suite aux inhalations de la fumée dues à l’incendie.

Les secours ont eu le temps de se rendre sur place, sauf qu’ils n’ont pas été en mesure d’ouvrir les poignées des portières de la Tesla Model S.

Les Model X de Tesla ont des portes papillons, tandis que ce modèle embarque un dispositif extérieur rétractable. Quand le véhicule roule, les poignées ne dépassent pas et la carrosserie arbore un design lisse. C’est justement ce mécanisme qui a empêché les autorités de secourir l’homme encore à bord.

Les poignées de la Tesla Model S en cause ?

Dans la plainte, il est indiqué : « Le feu a englouti la voiture et a brûlé le Dr Awan au point de le rendre méconnaissable, en partie parce que le modèle S a des poignées de porte inaccessibles, aucun autre moyen d’ouvrir les portes et un risque d’incendie déraisonnablement dangereux ».

Pour ceux qui accusent la firme, le fait que l’homme soit décédé suite aux inhabitations de fumée signifie qu’il aurait pu être sauvé si les portes de la Tesla Model S avaient pu être ouvertes.

Sur son site web, Tesla évoque le mécanisme des portes de sa Model S et les cas d’accidents. Le constructeur automobile écrit : « Dans des conditions normales, lorsque vous appuyez sur une poignée, celle-ci se déploie pour vous permettre d’ouvrir la porte. Si les poignées de porte ne fonctionnent pas, ouvrez la porte manuellement en vous agrippant à l’intérieur de la fenêtre et en utilisant la poignée intérieure. Lorsqu’un airbag se déploie, le modèle S est conçu pour déverrouiller toutes les portes, le coffre et les poignées de porte ».

Pour l’instant, on ne sait pas pourquoi les portières ne se sont pas ouvertes dans ce cas précis. En 2018, Wired expliquait qu’Elon Musk, à la tête de Tesla, tenait vraiment à ces poignées tandis que d’autres employés avait fait part de leur désaccord, ne soutenant pas la particularité de leur conception.