Test Asphalt 9 Legends : La Switch tient-elle son meilleur jeu de voitures ?

Annoncé lors de l’E3 dernier à Los Angeles, Asphalt 9 Legends est désormais disponible sur Nintendo Switch. Quelques jours après son annonce, on avait déjà la chance de pouvoir poser nos mains dessus pour un premier retour assez positif qui nous donnait envie d’en voir plus. Maintenant que la version finale est arrivée, il est l’heure de passer au test. Le portage est-il réussi sur Nintendo Switch ? Où est-ce la panne sèche pour Asphalt 9 Legends ?

Plein gaz sur Switch avec Asphalt 9 Legends

Pour rentrer directement dans le vif du sujet, sachez d’ores et déjà qu’Asphalt 9 Legends est un free-to-play. C’est-à-dire que le jeu est totalement gratuit, disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop. Pour une vingtaine d’euros, vous pouvez craquer pour un pack de pilote débutant qui vous donne accès à quelques avantages comme des véhicules, des améliorations et bien d’autres pour mieux débuter votre aventure. Du coup, comme tous bons jeux mobiles qui se respectent, Asphalt 9 est bourré de microtransactions, de pop-up qui s’affiche pour vous proposer des packs à acheter, des « promotions » de folies et bien plus encore ! Alors, comme tous les jeux, vous n’êtes pas obligés d’acheter et il sera possible de faire l’intégralité de votre aventure sans passer par la case « portefeuille ». Cependant, on ne vous cachera pas qu’au fil des heures, il sera beaucoup plus pratique, plaisant et rapide de lâcher quelques euros pour poursuivre votre carrière de pilote !

Bienvenue dans votre carrière de pilote !

La principale nouveauté d’Aspahlt 9 (par rapport à sa version mobile) c’est l’ajout d’un mode carrière jouable intégralement offline ! Un mode carrière sympathique divisé en cinq chapitres :

Bienvenue dans l’asphalt

La voie : Conduis pour gagner

L’exécution : Domine la course

L’ambition : Défie les prévisions

Le test final : Une légende est née

Bien entendu, il est question de monter dans la hiérarchie en commençant avec de petites épreuves de quelques secondes, de petits bolides comme la Mitsubishi Lancer Evolution, la Chevrolet Camaro ou bien encore la Dodge Challenger qui font partie de la classe D. Pour se diriger tout doucement vers les classes C, B, A et enfin la classe S avec les Lamborghini Centenario, LaFerrari, Koenigsegg Regera ou encore la Bugatti Chiron. À ce jour, ce sont pas moins de 58 véhicules qui sont disponibles et d’autres sont d’ores et déjà prévus dans les classes B et S.

Vous allez pouvoir piloter ces véhicules de rêves à travers pas moins d’une centaine d’épreuves et parmi sept destinations à savoir le Midwest Américain, l’Himalaya, Rome, San Francisco, Shanghai, l’Écosse et Le Caire. Chaque destination proposant un seul circuit, mais plusieurs variantes. Asphalt 9 Legends totalise ainsi 42 tracés différents. Malgré cela, nous avons une petite impression de déjà vu au fil des courses puisque même si les tracés changent légèrement, les décors restent assez semblables.

La progression de la carrière est assez basique. Chaque chapitre est composé de plusieurs « saisons » qui renferment elles-mêmes une dizaine d’épreuves avec un ou plusieurs objectifs à réaliser. Au fur et à mesure que vous remplissez les objectifs, d’autres saisons se débloquent, puis d’autres chapitres. Les épreuves sont assez variées avec des courses simples, des contre-la-montre, des sprints d’un point A à un point B, ou bien encore des poursuites.

Les limites du free-to-play

Mais très vite, les limites du jeu « free-to-play » se font ressentir. En effet, il faut savoir que vos voitures disposent d’un plein d’essence et qu’à chaque épreuve, une barre d’essence se perd. Si au début vous montez rapidement votre niveau de pilote (qui régénère le plein de toutes vos voitures), vous constaterez par vous-mêmes que dès les premières heures de jeu, vous allez vite tomber en panne d’essence. Il faudra alors attendre quelques heures voir quelques jours (oui oui) pour pouvoir reprendre une voiture. Et ce n’est pas toujours très simple de changer de bolide. En effet, pour remplir les objectifs (qui ne sont pas très compliqués) il faudra tout de même avoir des véhicules puissants. Et vous l’aurez compris, farmer pour débloquer des crédits, qui vous permettront d’acheter des améliorations que vous aurez au préalable débloquées en accomplissant des objectifs avec votre véhicule puissant… Ce n’est pas une mince affaire !

On se retrouve vite dans un cercle vicieux où l’achat d’un pack est quasiment obligatoire sous peine de faire de longues pauses avant de pouvoir jouer. Fort heureusement, pour le test Gameloft nous on offert le pack pilote débutant qui comprend 200 000 crédits, 300 jetons, 20 plans pour débloquer la BMW 3.0 CSL Hommage, 20 plans pour débloquer la DS Automobiles DS E-Tense, 20 plans pour débloquer la Lotus Evora Sport 410, 20 plans pour débloquer la Dodge Challenger 392 HEMI Scat Pack et 25 plans pour débloquer la Porsche 911 Carrera GTS. Croyez-nous, c’est un sérieux gain de temps et avantage pour vous lancer dans l’aventure. Le pack est disponible dans la boutique du jeu pour la somme de 19,99€.

Fort heureusement, vous avez également la possibilité de participer à des défis quotidiens pour pouvoir débloquer quelques bonus comme les premiers éléments d’une collection solide de véhicule ou autres bonus sans avoir à débourser quoi que ce soit.

Le contenu généreux d’Asphalt 9 Legends

Asphalt 9 Legends sur Nintendo Switch propose un contenu plutôt généreux. En plus du tout nouveau mode carrière inédit, vous aurez la possibilité de vous amuser de différentes manières. Attention tout de même, l’ensemble des modes de jeux et autres fonctionnalités sont à débloquer dans le mode carrière. C’est étrange, mais on peut d’ores et déjà vous rassurer, vous débloquerez tous les modes de jeu en moins d’une heure.

Vous aurez ainsi accès aux « Courses Rapides ». Dans ce mode de jeu, vous allez pouvoir choisir un style d’épreuve, un circuit, un véhicule et vous amusez sans perdre de temps. Il est même possible de créer vos propres courses rapides.

Le second mode sera l’écran partagé à deux, trois et même quatre joueurs sur la même Nintendo Switch. Ce qui est très fun, un très bon point tellement ce genre de gameplay manque cruellement de nos jours.

Enfin, vous allez pouvoir prendre part à des épreuves multijoueurs en ligne avec des joueurs du monde entier, créer ou rejoindre un club pour avoir d’autres avantages et débloquer des bonus et des crédits. Le petit bonus ? Il est possible d’y accéder même sans abonnement Nintendo Switch Online !

Une belle carrosserie et du bon son !

L’autre point fort d’Asphalt 9 Legends est sa technique. Le jeu est très beau, il ne bug pas, il est fluide que ce soit en mode TV ou en mode portable. Bon point également du côté de la bande-son qui propose des musiques bien sympas, mais surtout qui propose de bonnes sensations en course avec de jolis bruits de moteur.

Nous avons le droit à des effets vraiment cool comme des tempêtes, des avalanches, les circuits et les courses sont dynamisées par ces petits effets qui sont les bienvenues. Le jeu se veut être très arcade à mi-chemin avec un Burnout proposant d’éjecter vos adversaires hors de la route, d’avoir du boost et même de provoquer des ondes de choc lorsque vous appuyez deux fois sur « Y » quand votre jauge de boost est pleine. Bref, c’est fun, c’est rapide, c’est dynamique et il tourne bien !

L’option « Touchdrive » est également présente. Une option permettant d’activer une conduite semi-automatique permettant à l’IA de diriger votre véhicule pour négocier les meilleures courbes, prendre le plus de bonus possible, etc… Mais pour être franc, ce mode est très ennuyeux tellement il est assisté.

Asphalt 9 Legends : La référence sur Switch ?

Disponible depuis le 8 octobre dernier, Asphalt 9 a toutes les cartes en main pour devenir le jeu de référence sur Switch. Beau, fluide, complet, si vous n’êtes pas du genre pressés et que vous n’avez pas envie de terminer le jeu en trois jours et que vous savez prendre votre temps en vous passant des micros-transactions, ce jeu risque de vous combler au plus haut point. Surtout si vous êtes adeptes des courses entre amis sur votre canapé ! De plus, Gear Club Unlimited 2, son concurrent direct ne proposera pas grand-chose de mieux pour un prix bien plus élevé puisque Asphalt est gratuit. Et même si vous craquez pour le pack débutant à 19,99€, le prix sera toujours deux à trois fois plus bas que le concurrent.

Si par contre vous aimez faire de longues sessions de plusieurs heures et que vous n’aimez pas attendre, et que vous êtes facilement influençable pour craquer sur les différents packs pour faire baisser le temps d’attente, réfléchissez-y à deux fois !