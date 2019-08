Après le succès de son premier modèle, Nintendo a annoncé à l’été 2019 une toute nouvelle version portable : la Nintendo Switch Lite. Elle pourra faire tourner tous les jeux de la Switch classique, et donc s’appuyer sur un catalogue de licences et de jeux exclusifs de l’écosystème. Si ce nouveau modèle moins cher vous intéresse, vous cherchez certainement à savoir où acheter la Nintendo Switch Lite au meilleur prix en 2019 ? Découvrez quel marchand propose le tarif le moins cher aujourd’hui.

Meilleur prix pour la Nintendo Switch Lite

Alors que la Nintendo Switch a un prix public de 329,99€, la Nintendo Switch Lite se place en dessous avec un tarif conseillé de 199,99 euros. Les baisses de prix sont rares sur un modèle aussi récent, et notre tableau est mis à jour en permanence.

Une console uniquement portable

Avant de regarder où acheter la Nintendo Switch Lite, découvrons ensemble les caractéristiques techniques de cette console portable. Alors que le modèle de base était hybride, la Switch Lite est uniquement portable. L’écran est légèrement plus petit que sa grande soeur avec 5,5 pouces au lieu de 6,2 pouces. Elle est par contre bien plus légère avec seulement 275 grammes sur la balance, et l’autonomie sur les gros jeux comme Zelda est annoncée à 4h, ce qui est supérieur à la Switch de base.

Dans votre choix d’acheter la Nintendo Switch ou la Switch Lite, il vous faudra surtout peser le pour et le contre, entre un prix pas cher pour la Switch Lite, ou la polyvalence de la Nintendo Switch. Le rechargement s’effectue via USB-C, vous pouvez donc utiliser une batterie externe si vous voulez jouer plus longtemps en déplacement.

Particularité de ce modèle de Switch Lite, les Joy-Cons sont fixés à l’écran, et les coloris sont très pop pour les modèles bleu et jaune, et plus classique pour le gris. Très clairement si vous ne jouez jamais sur votre télévision, les plus de 100€ d’écart entre la Switch Lite et la Switch pèseront très lourd dans votre choix d’achat.

Comme nous l’évoquions en début d’article, le catalogue de jeux sur la Switch Lite est son vrai point fort. Vous avez accès aujourd’hui à plus de 1500 jeux, répartis entre les jeux indépendants et les très fortes licences comme Zelda, Mario ou Pokémon. Au final, la Switch Lite est une vraie successeure à la 3DS, mais avec une puissance bien supérieure et des jeux très riches.

Comme pour sa grande soeur, vous pourrez acheter des versions collectors de la Nintendo Switch Lite, et le premier modèle proposé sera celui de Pokémon Épée et Bouclier, avec un coloris inédit.

Pour résumer, si vous avez envie d’acheter la Switch Lite vous aurez accès à la meilleure console portable du marché, qui bénéficie d’un excellent catalogue de jeux, qui mélange une grosse proportion de jeux indépendant, mixé à des très fortes licences.

Une fois votre choix fait, où acheter la Nintendo Switch Lite en ce moment, pour ne pas rater le meilleur prix ?

Où acheter la Nintendo Switch Lite au prix le plus bas ?

Nous vous l’écrivions en début d’article, le prix public de la Nintendo Switch Lite est fixé à 199,99 euros au moment de son lancement officiel en septembre 2019. Comme pour le modèle classique, des événements permettront de l’avoir à un prix légèrement inférieur, même si on ne s’attend pas à de grosses promotions sur la Switch Lite, hors bundle. Acheter la Nintendo Switch Lite avec des jeux est donc la solution pour faire des économies.

Ci-dessous, vous trouverez le tableau avec le meilleur prix Switch Lite en temps réel pour la console Nintendo.

Les meilleurs prix de la Nintendo Switch Lite

Nul doute que des événements comme Black Friday ou les French Days, nous permettrons des économies sur la Nintendo Switch Lite seule ou dans les bundles Nintendo Switch Lite avec des jeux offerts ou pas chers. En prenant plusieurs jeux en bundle, vous vous retrouvez donc avec des meilleurs prix que la Nintendo Switch lite seul, quand le tarif des jeux est soustrait.

La Nintendo Switch est un carton au niveau des ventes, après avoir bouclé un exercice fiscal avec 17 millions d’unités vendues dans le monde, soit plus de 32 millions d’exemplaires écoulés depuis son lancement. L’arrivée de cette Nintendo Switch Lite pas chère va permettre d’attaquer un tout nouveau marché, et rend la console encore plus accessible pour le portefeuille.

Au niveau des jeux, Mario Kart 8 Deluxe est en haut du classement des ventes début 2019 avec plus de 15 millions de disques vendus, suivis de près par Super Mario Odyssey et ses 13,7 millions de jeux vendus. Nintendo en a également profité pour sortir un nouveau modèle classique avec une meilleure autonomie, et une toute nouvelle gestion du processeur.