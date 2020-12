Test de Immortals Fenyx Rising, le Zelda d’Ubisoft au temps de la mythologie grecque

Annoncé en juin 2019 lors de l’E3, Immortals Fenyx Rising était connu sous le nom de Gods & Monsters et devait sortir en février 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Mais après le raté de Ghost Recon Breakpoint en octobre 2019, le jeu fera partie des nombreux projets qui seront repoussés pour être améliorés. Reporté à une date indéterminée, le titre développé par la même équipe ayant réalisé Assassin’s Creed Odyssey renaîtra de ses cendres lors de l’été 2020 et l’Ubisoft Forward.

Place désormais à Immortals Fenyx Rising, un jeu toujours prévu sur PS4, Xbox One et PC, mais également sur Google Stadia et les plateformes next-gen sur PS5 et Xbox Series X/S. Une épopée dans la mythologie grecque qui nous plonge dans la peau de Fenyx, un mortel qui va être le dernier espoir de l’humanité pour sauver le monde du machiavélique Typhon, un titan jadis condamné par Zeus qui vient de se libérer de ses chaînes.

acheter immortals fenyx rising

Fenyx et l’histoire des Dieux de la Mythologie Grecque

Immortals Fenyx Rising est un jeu d’action et aventure en monde ouvert, assez orienté beat’em all où vous allez devoir parcourir une sympathique région au pied du mont Olympe pour réaliser une prophétie afin de sauver le Monde. Vous allez faire face à plusieurs créatures mythologiques et à de nombreux dangers. Le jeu nous plonge dans la peau de Fenyx un mortel qui va avoir pour but d’aider les Dieux à vaincre Typhon.

Car oui, le Titan a piégé la plupart des Dieux et les deux seuls survivants sont Zeus et Prométhée. Ces derniers vont alors envoyer Fenyx pour réaliser la prophétie permettant de faire revenir à la vie tous les Dieux qui vont pouvoir s’unir pour vaincre Typhon.

L’histoire est narrée par Prométhée et Zeus. Un duo qui pourra plaire aux fans de Kaamelott puisque la voix de Zeus est doublée par Lionel Astier, père d’Alexandre Astier. Ce dernier incarne Leodagan, le beau-père du roi Arthur dans la série Kaamelott. La version française du jeu ne va pas satisfaire tout le monde (surtout dans les dialogues où les paroles ne sont pas trop synchronisées avec la bouche des personnages).

Les textes sont un peu enfantins (sans tomber dans l’extrême) avec parfois quelques séquences humoristiques qui ne parviennent pas à nous convaincre. Fort heureusement, la majeure partie du jeu propose une narration avec de la voix off qui reste bien acceptable. Il en est de même pour Lionel Astier qui était très attendu par les fans. Certains adoreront retrouver cette voix mythique qui rappellera de bons moments. D’autres n’accrocheront pas lui reprochant justement d’avoir l’impression d’entendre ce bon vieux Leodagan, roi de Carmélide plutôt que Zeus, roi des Dieux.

Immortals Fenyx Rising proposer tout de même une aventure originale qui vous fera voyager dans la mythologie grecque avec de nombreuses références bien agréables.

The Legend of Fenyx – Breath of the Wild ?

Alors oui, autant entrer directement dans le sujet, Immortals Fenyx Rising est clairement un copié/collé de l’excellent The Legend of Zelda : Breath of the Wild de chez Nintendo. Un copié/collé dans ses mécaniques, que ce soit les déplacements du personnage, l’endurance que vous devez gérer lorsque vous sprintez ou escaladez une montagne. L’utilisation de la paravoile de Link est remplacée par les ailes de Fenyx qui nous aident à planer (et non à voler). Mais également sur de nombreux points dans les combats, le système de crypte (donjons), de collectibles, de fabrication de potions pour se soigner, augmenter ses capacités et bien d’autres.

Dans ses mécaniques, Immortals Fenyx Rising va clairement tout copier sur The Legend of Zelda, peut-être même un peu trop ce qui lui vaut pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. Hélas, c’est un peu injuste de juger le titre uniquement sur cela. À côté de cela, que ce soit dans les quêtes, le scénario, l’univers, l’ambiance, le jeu n’a pas grand-chose à voir avec les dernières aventures de Link.

Beaucoup vont contenter de crier au plagiat, certains vont forcément comparer et ne parviendront pas à apprécier et d’autres au contraire seront heureux de retrouver un « Zelda-Like » sur PC, Stadia ainsi que sur les machines de Sony et Microsoft. Après tout, ce n’est pas comme si depuis des décennies les développeurs de jeux n’ont cessé de puiser l’inspiration sur ce qu’il pouvait se faire chez le développeur voisin.

Nous pouvons citer Cities Skiline qui a largement copié Sim City au point d’en devenir meilleur. Fortnite et DayZ. PlayStation All Stars Battle Royale et Super Smash Bros. FIFA et PES. Test Drive Unlimited et Forza Horizon ou encore GTA et la plupart des… « GTA-Like ». Le problème avec ce Immortals Fenyx Rising, c’est que c’est clairement le premier à s’attaquer à Zelda et à le faire peut-être un peu trop.

Fenyx (mais pas Simon)

Pour commencer l’aventure, vous devez créer votre personnage. C’est à vous de décider si Fenyx sera un homme ou une femme avec quelques options de personnalisation. Rien de bien incroyable, vous aurez le choix entre une dizaine de possibilités de peaux différentes, visages, coupe de cheveux. Mais c’est toujours intéressant de pouvoir un petit peu personnaliser son personnage.

Vous vous retrouvez sur une île (l’île d’Or) où toute trace de vie a disparu (à part pour les créatures mythologiques). Très vite, vous allez rencontrer Hermes qui vous explique que Typhon est en train de prendre le pouvoir. Votre but sera d’accomplir de nombreuses tâches pour réunir plusieurs Dieux comme Aphrodite (déesse de l’amour), Ares (dieu de la guerre), Athena (déesse de la sagesse) ou encore Héphaïstos (dieu du feu et de la forge). Ensemble, ils se joindront à Zeus pour faire une nouvelle fois tomber Typhon et sauver le monde.

Bienvenue sur l’île d’Or

La MAP de Immortals Fenyx Rising est assez grande et variée. Des plaines bien fleuries, aux champs de bataille poussiéreux en passant par les temples grecs et la neige du mont Olympe, vous allez voyager dans cette aventure. Le procédé est le même que dans la plupart des jeux Ubisoft (hélas). Vous arrivez dans une zone inconnue, vous devez repérer le point le plus haut de cette zone, l’escalader pour pouvoir atteindre un point de vue et dévoiler toute la map. Un peu comme dans Assassin’s Creed. Et dans FarCry aussi.

Profitez une fois en haut de ce point de vue pour contempler les jolis panoramas offerts par cette direction artistique assez sympathique. Profitez-en également pour appuyer sur « R3 » pour activer votre « vision lointaine » et repérer tous les collectibles et autres secrets sur la map. C’est le seul moment du jeu où les fonctionnalités de la DualSense sur PS5 sont exploitées puisque lorsque vous êtes à proximité d’un point important les vibrations de la manette vous l’indiquent et vous devez appuyer sur « R2 » avec une gâchette adaptative pour dévoiler le lieu en question. Autant vous dire que ce ne sera pas la claque de ce côté-là.

L’entraînement pour aller à la Guerre

La progression dans l’aventure reste globalement la même. Chaque principaux lieux de la MAP représente la zone d’un Dieu à sauver. Vous devez dans un premier temps trouver la réincarnation du dieu, réaliser différentes tâches pour l’aider à chercher son essence qui lui permettra de retrouver sa forme divine. Tout cela se fait principalement en trois actes qui vous permettent à chaque fois de recevoir une bénédiction pour améliorer vos aptitudes au combat.

Les différentes tâches sont assez variées et ne seront pas toujours les mêmes missions ce qui évite d’avoir ce sentiment répétitif qui s’installe au bout de quelques heures de jeu. Mais globalement, cela se terminera toujours de la même façon où vous allez devoir descendre dans des cryptes (de donjons) pour résoudre des énigmes, battre des bosses et ramener des objets de quêtes qui seront indispensables pour retrouver l’essence du Dieu.

Le jeu en lui-même ne sera pas vraiment difficile. Surtout que ce dernier propose pas mal de palliers de difficulté pour trouver le bon dosage et prendre un maximum de plaisir. Du côté des énigmes, elles ne sont pas vraiment compliquées non plus et ne devraient pas vous poser trop de problèmes. Surtout que nous sommes constamment aidés avec des objectifs très précis et une boussole qui nous dirige toujours vers les zones de quêtes. Une véritable petite aventure qui nous permet d’avancer avec un peu de réflexion, mais sans nous prendre la tête pendant des heures. Et ça, c’est vraiment plaisant.

Le jeu propose également une multitude de petite quêtes annexes mais qui sont, comme bien souvent dans les quêtes secondaires, sans grands intérêts et un peu répétitives. Vous allez pouvoir parcourir l’île du jeu (qui est très agréable à parcourir) pour collecter tous les coffres et résoudre toutes les énigmes pour pouvoir améliorer au maximum votre personnage, vos armes et armures.

Vous allez avoir une multitude de plantes à ramasser sur la MAP, et de l’ambroisie. Ces derniers vous permettront d’augmenter votre santé maximale, de réaliser des potions. En tuant vos ennemis, vous collecterez également des cristaux vous permettant d’améliorer vos armes. Et lorsque vous terminez les cryptes, les éclairs de Zeus vous aideront à faire augmenter votre endurance. Vous avez de quoi faire dans ce Immortals Fenyx Rising pour en venir à bout. Il faudra d’ailleurs compter entre 20 et 25h pour finir la trame principale en ligne droite et facilement plus de 30 à 35h pour finir le jeu à 100%.

C’est beau, c’est propre et c’est sans bugs

Techniquement, le jeu tourne parfaitement en 4K dynamique et 60FPS avec une somptueuse distance d’affichage sur les consoles next-gen. La PS5 a le droit au petit bonus de la DualSense sur l’utilisation de l’arc et la vision lointaine. Mais visuellement, c’est plutôt très joli, très coloré, c’est un univers vraiment agréable. Le tout sublimé par une soundtrack composée par Gareth Coker qui est de toute beauté. Petite cerise sur le gâteau, aucun bugs majeurs à signaler à l’horizon. Et ça, pour un jeu Ubisoft c’est à souligner !

Petite déception cependant, Ubisoft a réussi à nous mettre des micro-transactions (inutile sur un jeu solo en plus de ça). C’est assez dommage, même si l’on s’en passe et que l’on peut progresser sans problèmes dans le jeu. Vous aurez la possibilité de réaliser des quêtes connectées vous permettant de gagner de bonus supplémentaires pour améliorer Fenyx.

Notre avis sur Immortals Fenyx Rising

S’il s’inspire un peu trop de The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour son côté technique, proposant de ce fait un gameplay forcément efficace avec une prise en main assez simple. Il serait cependant très réducteur de seulement dire qu’Immortals Fenyx Rising n’est qu’un copié/collé de l’incroyable jeu de Nintendo.

Avec une map très intéressante, grande, jolie que l’on prend plaisir à découvrir. Un univers et une ambiance bien à lui, une trame principale qui nous mène au cœur de la mythologie grecque. Cette nouvelle licence d’Ubisoft propose un sympathique jeu d’action/aventure qui peut être la petite touche de fraîcheur de cette fin d’année. Très joli, et solide techniquement (sans bugs), le jeu pourra séduire les joueurs en recherche de « Zelda-Like » sur les consoles de Sony, Microsoft sur PC et Stadia.