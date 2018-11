On a joué à… Diablo 3 sur Nintendo Switch, la version ultime ?

Le re(re)tour de Diablo 3, cette fois sur Nintendo Switch

Diablo 3, ou la rejouabilité éternelle

Si la Nintendo Wii U a souffert en son temps d’un support « third party » inexistant, la Nintendo Switch affiche de son côté une forme assez impressionnante à ce niveau. Il semblerait que tout (ou pas loin) soit en mesure un jour d’être porté sur la console hybride de Nintendo. Skyrim, Wolfenstein, Doom, PayDay 2, LA Noire, Civilization VI… autant de titres que l’on aurait jamais imaginé il y a quelques mois voir débarquer sur la console de Nintendo. A ceux-ci vient s’ajouter depuis quelques jours une autre licence de renom, à savoir Diablo, avec le troisième opus proposé ici (comme sur PS4 et Xbox One cet été) en Eternal Collection.

Pour faire simple, Diablo 3 Eternal Collection est la version complète du jeu signé Blizzard, et comprend donc le jeu de base, sans oublier les DLC Reaper of Souls et le Retour du Nécromancien. Cette version Nintendo Switch hérite également de l’ergonomie déjà étrennée par les versions PS4 et Xbox One, et se pare en prime d’un contenu bonus très « Nintendoesque« , avec l’armure de Ganondorf, un portrait Triforce ou encore une mascotte Cocotte (tirés de l’univers Zelda). Un Diablo 3 qui date de 2012, et qui signe un retour assez spectaculaire sur Nintendo Switch en cette fin d’année 2018.

En effet, si le confort de jeu à la manette était déjà impeccable sur les précédentes versions consoles, cette version Nintendo Switch récupère ce gameplay aux sticks analogiques, ainsi que les menus remodelés, sans oublier l’interface circulaire pour l’équipement, les compétences… Bonne nouvelle également pour les habitués, puisque le mode Aventure est accessible dès le lancement du jeu. A cela s’ajoute bien sûr le côté nomade de la machine, qui permet désormais de profiter de son Diablo 3 n’importe où, et n’importe quand !

Une expérience nomade parfaite, à savourer seul ou à plusieurs

Cet aspect nomade, combiné à un portage technique d’une qualité juste impeccable, sont clairement les gros points forts de ce Diablo 3 sur Nintendo Switch. En effet, sur l’écran de la console, le jeu tourne en HD 720p à 60 fps, avec une qualité graphique somme toute très similaire à ce qui est proposé sur les machines concurrentes. On est très loin ici de certains portages au bon goût de « downgrade« , et on peut profiter d’un Diablo 3 quasiment intact, avec la portabilité de la machine, et des options multijoueur permettant notamment de jouer à quatre en réseau local, en reliant entre elles quatre Nintendo Switch. Autant dire que le jeu prend alors une toute autre dimension.

Certes, il convient de rappeler à nouveau que Diablo 3 date de 2012 et qu’il est somme toute « normal » de voir ce dernier tourner comme un charme sur la Switch… mais d’autres titres eux aussi plutôt anciens n’ont pas bénéficié d’un portage aussi qualitatif. Bien sûr, on regardant attentivement, on trouve bien ça et là quelques petites pichenettes techniques, mais quel régal de pouvoir profiter du jeu de cette manière, avec en prime des chargements inexistants et un Diablo 3 qui se prête à merveille à de petites (mais nombreuses) sessions de jeu éparpillées tout au long de la journée (et/ou de la nuit).

Bien sûr, le jeu est également jouable en mode docké, sur grand écran, mais, si l’ensemble reste parfaitement jouable, il faut alors se contenter d’un affichage en 960p, avec en prime un effet de flou (forcément) plus prononcé que sur l’écran de la console. En ce qui me concerne, j’avoue avoir joué la très grande partie du temps sur l’écran de la console, et cela n’a jamais posé le moindre souci, bien au contraire !

Mon avis concernant Diablo 3 sur Nintendo Switch

Alors que la licence est actuellement conspuée après l’annonce de la version mobile Immortal, Diablo 3 signe une arrivée fracassante sur Nintendo Switch, avec une Eternal Collection qui titille la perfection. Un titre très dense (comptez d’ailleurs 12 Go de données via l’eShop) qui réunit la quête principale, les DLC, les extensions, les optimisations, un multi à 4 en local… bref, un portage d’une qualité assez exemplaire, sur le fond comme sur la forme, et un menu Diablo 3 qui se déguste pleinement en mode nomade sur Nintendo Switch. Un Menu Maxi Best-Of Diablo 3 à emporter en somme…et c’est assez jouissif.