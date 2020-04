Android 11 : la liste des nouveautés de la mise à jour

Pour 2020, Google prépare la onzième version de son système d’exploitation qui s’appellera naturellement Android 11. La mise à jour arrivera au troisième trimestre, mais les premières versions bêta vont débarquer dès le mois de mai, soit dans quelques jours. De quoi, déjà, pouvoir faire la liste des nouveautés Android 11, et vous décrire quelles seront les nouvelles fonctionnalités dont disposera votre smartphone Android cette année.

Un rappel du calendrier s’impose avant de commencer. Malgré la particularité de cette année 2020, Google lancera bel et bien une nouvelle version de son système d’exploitation. Généralement, les premières versions bêta des nouvelles versions de l’OS Android sortent en mai. Cette année, bien que la conférence I/O de Google pour les développeurs a été annulée, la période devrait toujours être un point de repère pour voir arriver les premières versions bêta d’Android 11. Au total, il y en aura 6. Par la suite, la sortie officielle sur les premiers smartphones est attendue pour le troisième trimestre. Pour rappel, Android 10 était sorti le 3 septembre. Découvrez notre test Android 10 ici.

Android 11 : liste des nouveautés

Découvrez ici l’ensemble des nouveautés Android 11 connues à ce jour. Depuis plusieurs semaines, les informations au sujet d’Android 11 sont de plus en plus nombreuses, et la liste des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour possède des éléments plutôt intéressants. Globalement, la mise à jour Android 11 est cohérente avec les nouveautés du marché des smartphones que l’on a pu connaître depuis l’année dernière, tel que l’arrivée de nouveaux formats d’écran, l’arrivée des écrans 90 voire 120 Hz, mais également au sujet de la sécurité et de la confidentialité.

Voyons ensemble la liste des nouveautés de la mise à jour Android 11.

Capture d’écran vidéo, enfin

Apple propose de réaliser des « screenshot video » depuis iOS 11, sortie en 2017. Chez Android la fonctionnalité n’est toujours pas disponible, et il faut encore passer par des applications secondaires pour accéder pouvoir le faire. Fort heureusement, pour 2020, les choses vont changer et Android 11 proposera nativement les enregistrements vidéo de votre écran, qui devraient pouvoir être accessibles depuis le menu de contrôle disponible en ouvrant le tiroir des notifications. La fonctionnalité sera appelée « enregistrement de l’écran ».

Dark Mode périodique

Sur iOS 13, il est possible de paramétrer un basculement vers le mode sombre natif de votre smartphone de façon automatique. Android 11 va apporter la même fonctionnalité, et il sera deviendra possible de programmer un « dark mode » périodique, pour la nuit par exemple. Il s’agit d’un paramètre de l’affichage qui fut apparu pour la première fois sur Twitter, alors que l’application mobile propose à ses utilisateurs d’activer le mode sombre uniquement le soir, et de le désactiver automatiquement le matin.

Annuler la fermeture d’une application

La prochaine nouveauté Android 11 à mentionner devrait être utile pour tous les adeptes qui adorent faire glisser vers le haut les applications qu’ils n’utilisent plus afin de pouvoir les fermer. Le menu qui est consacré à cette fonction (bien que peu utile…) va intégrer un nouveau dispositif de swipe inversé, permettant aux utilisateurs d’annuler la fermeture d’une application qu’ils auraient voulu fermer par mégarde. Utile si vous vous êtes trompé d’application à fermer, et que l’application en question exerçait une tâche d’arrière-plan. On pense notamment à Spotify qui jouerait un morceau dans vos oreilles, ou YouTube qui lirait une vidéo en particulier que vous ne voudriez pas devoir chercher à nouveau.

Bulles de conversation

Vous avez pour habitude d’utiliser Facebook Messenger ? Alors vous devez très certainement connaître les bulles de conversation, que l’application propose à ses utilisateurs pour qu’ils n’aient plus besoin de se rendre sur l’application pour répondre à un message. Android veut généraliser cet affichage à l’ensemble des différentes conversations qu’un utilisateur peut avoir sur une messagerie. Android 11 ajoutera donc cette option. Pour rappel, Android propose déjà aujourd’hui la possibilité de répondre aux messages directement depuis la barre des notifications. Mais ce raccourci ne permet pas pour autant de pouvoir lire l’intégralité des messages d’une conversation.

Sécurité et confidentialité : quelles nouveautés Android 11 ?

Venons-en aux nouveautés qui arriveront dans la mise à jour Android 11, au sujet de la confidentialité et de la sécurité d’une manière générale. Pour rappel, Android 10 avait déjà introduit plusieurs nouveautés permettant de protéger l’utilisateur des demandes de permissions des applications mobiles, notamment sur la partie des données de géolocalisation. Android 11 ajoute un petit approfondissement à ces pistes d’améliorations.

Accès unique à la géolocalisation

La nouveauté la plus importante sur ce point devrait concerner l’accès unique à des données de localisation. Sur Android 11, après avoir téléchargé une nouvelle application qui vous demanderait de pouvoir accéder à vos données d’emplacement géographique, il sera désormais possible de donner une autorisation unique. Autrement dit, l’accord pour cet envoi de données sera uniquement effectif pour une utilisation singulière de l’application. Une fois que celle-ci sera fermée, l’application ne pourra plus théoriquement accéder aux données et vous redemandera l’accès à la prochaine ouverture. Cela peut être utile pour les applications que vous utilisez rarement.

Pour rappel, Android 10 avait introduit une fonctionnalité comparable l’année dernière. Il s’agissait d’une autorisation uniquement quand l’application mobile est utilisée. Cela permettait aux utilisateurs de protéger quelque peu leur confidentialité, à partir du moment où ces derniers n’utilisaient pas l’application. La mise à jour Android 11 et sa nouveauté permettront aux utilisateurs Android de pouvoir avoir la même fonctionnalité que les utilisateurs Apple, qui l’ont vu apparaître sur iOS 13 de leur côté.

Une restriction des accès plus générale

La seconde nouveauté – et qui vient compléter les éléments ci-dessous au sujet d’Android 10 – concerne l’élargissement des restrictions d’accès aux données des utilisateurs pour les applications. Sur Android 10, les utilisateurs pouvaient donc choisir de n’accorder leur accord uniquement pour la géolocalisation quand les applications en question étaient utilisées. Désormais, Google explique que cette autorisation-là sera aussi disponible pour les accords d’accès aux capteurs photo, et aux microphones. Une excellente nouvelle, qui a tout de même de quoi en dire beaucoup sur les données enregistrées par nos smartphones précédemment.

Un Play Store plus sévère

Terminons par les mises à jour Android 11 sur le Play Store. En effet, le magasin d’applications de Google, qui est (comme l’Apple Store) une plateforme encore vulnérable à toutes sortes d’applications malveillantes, va introduire des nouveaux critères pour les développeurs. Désormais, les applications téléchargées par les utilisateurs ne pourront plus demander des autorisations d’accès à la géolocalisation, si le recueil de ces informations ne permet pas de faire « exécuter leur fonction principale ».

Compatibilité software/hardware

Terminons sur ces premières nouveautés annoncées avec la mise en conformité d’Android 11 avec les nouveaux formats de smartphones et les nouvelles technologies d’écran.

Écran bord à bord, écran pliable

Tout d’abord, Google a fait part que la mise à jour Android 11 permettra aux marques commercialisant des smartphones pliables d’avoir des possibilités d’intégration et de fonctionnement des applications plus adaptées. Android 11 sera plus facile à intégrer sur des smartphones comme les nouveaux Galaxy Fold, et permettra aussi aux smartphones comportant des bords incurvés ou encore des caméras selfie sous forme de poinçon de pouvoir mieux intégrer l’affichage.

Compatible 90 et 120 Hz

Depuis deux ans, les smartphones haut de gamme ont fluidifié de façon spectaculaire leur affichage, grâce aux nouvelles technologies augmentant le taux de rafraîchissement de l’écran. Si les nouveaux smartphones à écran 90 ou 120 Hz permettent aussi des animations plus lourdes, il en restait que Android n’était pas encore pleinement compatible avec ce niveau de puissance d’affichage. La 11ème version du système d’exploitation de Google corrigera ce problème.

Disponibilités Android 11 et avertissement

Cette liste des nouveautés Android 11 sera mise à jour au fur et à mesure, et nous vous proposerons un test complet de la mise à jour lorsque celle-ci sera disponible dans sa première version grand public en septembre prochain. Nous tenons à vous informer que les différentes marques de smartphones sous Android proposent des « surcouches » à l’OS de Google, venant parfois modifier certaines nouveautés, certains designs, voire devancer Android sur certaines fonctionnalités.

Notez enfin que la première publication de la mise à jour concernera les smartphones de Google, soit la gamme de Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 4. Les autres marques déploieront leur version avec leur surcouche les semaines et les mois suivants.