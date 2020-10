Test de l’iPad 8 (2020) : c’est dans les vieux pots…

Présenté en même temps que l’iPad Air, l’iPad 8 (2020) vient remplacer l’iPad 7 (2019) au catalogue. Commercialisé à partir de 389 euros, il incarne désormais l’entrée de gamme des tablettes Apple avec tout ce que cela implique.

Grosso modo, l’iPad 8 est un iPad 7 avec une puce A12 Bionic plus puissante, et c’est tout. Pas de quoi sauter au plafond, mais suffisant pour faire découvrir le monde merveilleux de l’iPad aux jeunes utilisateurs (lycéens, étudiants) ou néophytes, principales cibles de ce produit. Au passage, Apple peut recycler une année de plus des composants et matériaux qui commencent à prendre de l’âge mais qui restent pertinents pour le public visé. En tout cas sur le papier. Qu’en est-il à l’usage ? Voici mon avis après plusieurs jours de test.

Prix et date de sortie de l’iPad 8 (2020)

L’iPad 8 est disponible au prix de 389 euros dans sa version WiFi/32 Go. Comptez 489 euros pour étendre le stockage à 128 Go, 529 euros pour le modèle WiFi+Cellular avec 32 Go et 629 euros pour la version la plus premium (128 Go + WiFi + Cellular). Tous les modèles se déclinent en trois coloris : gris sidéral (mon modèle de test), argent ou or.

Pas de grosse évolution donc par rapport au modèle précédent si ce n’est un prix d’appel intéressant notamment pour les lycéens et/ou étudiants. Notez que l’iPad 8 est compatible avec l’Apple Pencil de 1ère génération (99 euros) ainsi que le Smart Keyboard (179 euros). Comptez donc 667 euros pour le kit complet iPad 8 + Apple Pencil + Smart Keyboard.

Design et écran inchangés

Inutile de tourner autour du pot : pour ce qui est du design, l’iPad version 2020 est en tous points identique à celui de 2019. Mêmes dimensions (250,6 x 174,1 x 7,5 mm), même poids (490 g pour le modèle WiFi, 495 g pour le WiFi+Cellular), mêmes matériaux, mêmes lignes, Apple conserve tous les codes de ce qu’est un iPad.

L’écran de 10,2 pouces est entouré de larges bordures, le lecteur d’empreintes Touch ID est toujours là, le Smart Connector sur la tranche gauche aussi. Les différents boutons physiques n’ont pas changé de place non plus et la recharge passe toujours par un port Lightning entouré de deux haut-parleurs stéréo. Au dos, Apple conserve un seul capteur photo de 8 Mpx (ouverture de l’objectif f/2,4) ainsi qu’un jack 3,5 mm sur la bordure supérieure.

L’écran Retina est lui aussi identique. Basé sur une dalle IPS LCD, il se distingue par sa luminance de 500 nits et sa définition de 2160 x 1620 pixels. Compatible avec l’Apple Pencil de première génération, il se montre toujours aussi séduisant et efficace tant pour la productivité que les usages multimédia.

Rien ne ressemble plus à un iPad que l’iPad 8 (2020). Apple rentabilise ses chaînes de production ce qui lui permet de commercialiser une tablette à un prix plus accessible. Soit. Ce design a quand même pris un petit coup de vieux.

Performances : à fond sur l’A12

Seule nouveauté de cette 8e génération, la puce A12 Bionic donne un bon coup de peps à l’iPad. Intégrée pour la première fois aux iPhone Xr, XS et XS Max, elle n’est donc plus toute jeune. Néanmoins, elle marque un vrai bon en avant par rapport à l’A10 de l’iPad 7 et assure une meilleure longévité au produit. L’A12 Bionic devrait permettre à l’iPad 8 d’accueillir les mises à jour d’iPadOS pendant quelques années, un atout considérable pour une tablette à ce prix.

L’iPad 8 gagne logiquement en fluidité et rapidité d’exécution. Vous pourrez même en faire ponctuellement un outil de création graphique. Attention, l’iPad Pro reste plus recommandé pour ce genre d’utilisation, mais en cas de besoin l’iPad 8 pourra assurer l’essentiel.

Les photographes amateurs pourront également gagner en confort dans l’édition de photos à condition, bien sûr, d’utiliser l’Apple Pencil, très précis. Enfin, les jeux 3D les plus exigeants de l’App Store ou du service Apple Arcade tournent sans encombre. Bref, ce regain de puissance donne un nouveau souffle à l’iPad.

Autonomie et recharge

Pas de changements non plus sur ce critère, Apple promet toujours 10 heures d’autonomie (9 heures avec le modèle WiFi+Cellular) soit, grosso modo, une journée d’utilisation polyvalente. La puce A12 Bionic aurait-elle des ressources insoupçonnées ? Peut-être. Toujours est-il que l’iPad 8 (2020) s’est montré bien plus endurant qu’annoncé durant mon test. J’ai aisément passé la journée d’utilisation polyvalente (productivité, navigation web, réseaux sociaux, retouche photo, bureautique et quelques vidéos) et même atteint la journée et demie.

Ces bonnes impressions sont renforcées par l’adoption d’un nouveau chargeur USB-C/Lightning (le même que celui de l’iPhone 11) compatible avec la recharge rapide 18 W. De quoi accélérer (un peu) le temps de charge bien trop long sur la version précédente. Apple ne fait pas de miracle non plus : comptez près de 3 heures tout de même pour une charge complète.

Mon avis sur l’iPad 8 (2020)

L’iPad 8 (2020) n’est donc qu’une petite mise à jour de l’iPad 7 lancé l’année dernière. Aussi, il me semble peu recommandable de foncer sur ce modèle si vous possédez la version précédente. Mais comme on dit « c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe ». Et Apple semble bien maîtriser sa recette. Le petit nouveau apporte un petit vent de fraicheur grâce à l’intégration de l’A12 Bionic.

Plus puissant, plus fluide, l’iPad 8 (2020) sera sans aucun doute un produit qui dure. Polyvalent, endurant et définitivement agréable à utiliser, il intègre surtout iPadOS, plus ergonomique que jamais. Pour toutes ces raisons et malgré un design vieillissant, il répond parfaitement aux besoins de sa cible (étudiants, lycéens voire collégiens). L’iPad 8 saura également séduire celles et ceux cherchant une tablette efficace, allant à l’essentiel.