SanDisk iXpand Base : pour à la fois recharger et sauvegarder votre iPhone

On a testé la nouvelle SanDisk iXpand Base, qui permet de recharger votre iPhone tout en prenant le soin de sauvegarder l’intégralité des photos, vidéos et contacts stockés dans le smartphone.

SanDisk iXpand Base : la station de recharge qui sauvegarde vos données

Au sein du catalogue SanDisk, on propose évidemment de nombreuses clés USB, disques durs externes, cartes mémoire et autres périphériques visant à préserver au mieux vos données numériques. Le constructeur s’autorise également quelques produits à vocation hybride, comme cette nouvelle iXpand Base, un petit boitier qui promet de recharger votre iPhone, tout en prenant le soin de sauvegarder automatiquement l’intégralité de son contenu. Explications.

En effet, le petit dock SanDisk iXpand Base est destiné à tous les iPhone (avec port Lightning), qui vont pouvoir venir se poser délicatement sur la surface en caoutchouc de la petite station. Au préalable, l’utilisateur aura pris le soin de brancher un câble de recharge sous la iXpand Base, et d’enrouler ce dernier sous la glissière, de manière à ne laisser dépasser que le connecteur Lightning. Dommage à ce sujet qu’un câble Lightning ne soit pas fourni directement avec l’objet.

Evidemment, l’iXpand Base nécessite une alimentation pour fonctionner, et la bête est ainsi fournie avec un bloc à brancher directement sur une prise secteur. L’objet trouvera ainsi sa place sur une table de chevet ou sur un plan de travail, et il suffira alors de venir brancher son smartphone pour à la fois profiter d’une recharge (rapide) de son smartphone, mais aussi d’une sauvegarde complète et automatique des photos, des vidéos et des contacts.

Pour cela, il suffit de télécharger l’application iXpand Base, qui se chargera de sauvegarder automatiquement le contenu du smartphone dès que ce dernier sera connecté à la station de recharge. De cette manière, il est possible de faire de la place sur son iPhone en supprimant vidéos et photos superflues, tout en sachant que ces dernières sont soigneusement conservées ailleurs. Evidemment, l’application permet de restaurer les fichiers contenus dans l’iXpand Base vers l’iPhone en cas de besoin.

A l’usage, le petit périphérique proposé par SanDisk est d’une simplicité enfantine, puisqu’une fois l’application correctement configurée, l’utilisateur n’a rien de plus à faire que connecter son iPhone pour le recharger et effectuer une sauvegarde de son contenu. Esthétiquement, même si l’iXpand Base peut faire penser à une base de recharge sans-fil, il n’en est rien, et le simple fait de poser votre iPhone sur le revêtement en caoutchouc ne sera évidemment pas suffisant pour le charger.

Globalement, la conception est de qualité, même si on regrette un bloc secteur un peu volumineux, mais l’iXpand Base trouvera parfaitement sa place sur une table de nuit (pour recharger et sauvegarder son iPhone durant son sommeil) ou même sur un bureau. La « recharge rapide » promise par le constructeur est bien de la partie, avec une puissance de 15W. Bien sûr, plusieurs utilisateurs peuvent utiliser une même iXpand Base, l’outil se chargeant alors de créer différents dossiers en fonction des iPhone/iPad connectés. Smart !

Il est important de souligner que les données de votre iPhone seront stockées directement dans une carte SD, insérée dans l’iXpand Base. De cette manière, pour transférer vos photos vers un autre périphériques, il suffit simplement de retirer la carte SD, et de l’insérer dans un PC, une Smart TV ou autre. Il est également possible de connecter l’iXpand Base à un PC/Mac via un câble microUSB.

En Bref

Sans constituer l’innovation de l’année, le petit boitier iXpand Base proposé par SanDisk s’avère malgré tout bien pratique pour tous ceux qui ne prennent jamais le temps d’effectuer un back-up de leur iPhone/iPad sur leur ordinateur. Ici, la petite base va automatiquement sauvegarder photos, vidéo et contacts, tout en constituant une petite base de recharge assez pratique, à caler sur la table de chevet ou dans un coin du bureau. Un objet plutôt pratique, à défaut d’être vraiment indispensable, pour lequel il faudra toutefois accepter de débourser environ 60 euros pour la version 32 Go, et jusqu’à 200 euros si vous souhaitez mettre la main sur la déclinaison 256 Go.