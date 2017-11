Test Snipperclips Plus sur Nintendo Switch : ça va (re)trancher chérie !

Huit mois après sa première sortie sur l’eShop, Snipperclips est de retour, en version boite cette fois, estampillé du sous-titre « Plus ». Toujours aussi indispensable ?

Snipperclips de retour en boite, et en version Plus !

Lancée en mars dernier, la Nintendo Switch pouvait compter dans son line-up sur un certain Zelda : Breath of the Wild assez monumental, mais également quelques petites perles indépendantes, à récupérer généralement sur l’eShop. C’était le cas de Snipperclips, un jeu axé sur la coopération, doté d’un gameplay atypique et taillé sur mesure pour convenir aux joy-con de la machine de Nintendo.

Rappelons que Snipperclips demande aux joueurs d’incarner deux petits personnages de papier, Snip et Clip, qui vont devoir s’entraider, en se superposant, en se découpant, en grimpant l’un sur l’autre, pour accéder à un endroit haut perché, pour percer les ballons à l’écran, pour guider un élément d’un point A à un point B… Pas de panique en cas d’erreur, un bouton permet à volonté de reprendre sa forme initiale. L’ensemble brille rapidement par sa précision sans faille, et un tutoriel très efficace permet d’apprendre les rudiments du gameplay proposé par Snipperclips, avec une jouabilité qui se prend en main en quelques minutes à peine.

Esthétiquement, le jeu est relativement épuré, tout en proposant un petit côté « Shadok » très agréable à l’oeil. Certes, on pourra toujours pester face à un rendu un peu « Flash », mais c’est évidemment le fun qui est mis à l’honneur ici, avec, on l’a dit, un aspect coopération assez génialissime. Outre les niveaux « classiques, » Snipperclips propose également quelques mini-jeux, jouables jusqu’à 4 en simultané. Le « souci » de l’opus original résidait finalement dans la durée de vie du titre, assez rachitique, avec un jeu qui peut se boucler en une seule et unique (grosse) session de jeu.

Aujourd’hui, le jeu revient donc en version « Plus », avec en prime une disponibilité sur cartouche, ce qui fera le bonheur des réfractaires au format digital. Cet opus reprend évidemment l’intégralité du contenu du jeu de base, auquel viennent se greffer pas moins de 40 niveaux inédits répartis sur deux nouveaux mondes. Un mode Tampon est également de la partie, permettant de réaliser des dessins enfantins, en découpant des papiers de couleur. Certes, le côté « Plus » est assez limité, mais la disponibilité au format cartouche de ce Snipperclips devrait permettre à de très nombreux possesseurs de Nintendo Switch de découvrir enfin ce jeu atypique, mignon à souhait, et très (très) fun en coopération.

En bref

Pour ceux qui ne connaissent pas Snipperclips, on ne saurait que trop vous conseiller de jeter un oeil à ce titre vraiment original, qui tire très joliment partie de la Nintendo Switch, à savoir son côté convivial et ses joy-con. Le concept est ultra mignon et intelligemment pensé, et on prend un vrai plaisir à enchaîner les niveaux avec un/e ami/e, son/sa conjoint/e, son fils, sa fille, sa tante… En version Plus, on bénéficie d’une quarantaine de niveaux supplémentaires, mais la durée de vie reste plutôt maigre malgré tout. Ceux qui ont déjà téléchargé le jeu sur l’eShop seront peut-être tentés de mettre la main sur cette version boite, « pour la collec« , en sachant toutefois que les quelques ajouts de cette version Plus se bouclent en une doublette d’heures à peine, et que le contendu peut également être récupéré sur l’eShop, sous forme de DLC.