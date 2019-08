Test Xiaomi Mi 9T Pro : équilibre et puissance

Lancé en France il y a une semaine, le Xiaomi Mi 9T Pro se décline en deux modèles avec 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage. Le modèle prêté par la marque est le second, dans une version noire très sobre et élégante. Que vaut le Xiaomi Mi 9T Pro après plusieurs jours d’utilisation ? Bienvenue dans ce test.

Test du Xiaomi Mi 9T Pro et avis en vidéo

Comme souvent pour mes tests, découvrez mon avis en vidéo. Pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne, rien de plus simple : rejoignez la communauté en vous abonnant. Et vous quel est votre avis sur le Xiaomi Mi 9T Pro ? Donnez vos impressions dans les commentaires.

S’abonner sur YouTube

Design & hardware

Comme je le dis dans la vidéo, pour moi le Mi 9T Pro est un mix très réussi du Mi 9 et du Mi 9T. Nous avons déjà testé ces deux modèles, vous pouvez trouver le test du Mi 9 ici, et le test du Mi 9T ici. Si c’est le modèle entrée de gamme qui vous intéresse, vous pouvez découvrir notre test du Mi 9 SE ici.

Le Xiaomi Mi 9T Pro reprend toute la puissance du Mi 9, avec son SoC Qualcomm Snapdragon 855 qui, combiné aux 6 Go de RAM, propose des performances haut de gamme. Comme tous les smartphones du marché avec ce couple, aucun souci de ralentissement au quotidien, et faire tourner des jeux comme PUBG avec le GPU Adreno 640 est un jeu d’enfant. Il reprend aussi la même combinaison de capteurs photo à l’arrière. Sur Antutu Benchmark, il atteint un score de 363547, ce qui le place en face de tous ses concurrents haut de gamme.

Du Mi 9T, le Mi 9T Pro reprend le design. C’est simple, aucun moyen de les différencier au premier coup d’oeil. C’est une excellente chose, car c’est le plus beau design proposé par Xiaomi, et l’effet noir carbone à l’arrière de ce Mi 9T Pro est très réussi, tout en restant sobre. Sur le dessus on retrouve un port jack, c’est assez rare pour être souligné. Sur la partie inférieure, le slot pour la double SIM, le port USB-C et le simple haut-parleur. Ce dernier est la faiblesse principale du Mi 9T Pro, il faudra faire attention à la position de votre doigt quand vous jouez ou regardez une vidéo sous peine de ne plus entendre grand-chose.

Impossible de parler de design sans parler d’écran.

La dalle AMOLED de 6,39 pouces est tout simplement magnifique, avec des contours quasiment inexistants, et une bonne luminosité, même en plein soleil. Si l’écran n’a pas d’encoche ou peu de bordure, c’est grâce à la caméra popup pour le capteur avant.

Ce dernier émet une lumière rouge quand il se déploie, ce que je n’aime pas vraiment. Un petit cercle rouge est présent sur sa partie supérieure pour les notifications, mais il n’a pas l’air de bien fonctionner (ou je n’ai pas trouvé le réglage).

Pour déverrouiller le Mi 9T Pro, Xiaomi a choisi une nouvelle fois le capteur d’empreinte sous l’écran. Je n’ai eu que quelques rares ratés, et la technologie s’est bien développée en un an chez tous les constructeurs c’est très agréable. Vous pouvez aussi utiliser la reconnaissance faciale, mais il faut être patient comme la caméra doit bouger avant de voir votre visage.

Attention le Xiaomi Mi 9T Pro n’est pas certifié comme étant résistant à l’eau, soyez donc vigilant au bord de la piscine 🙂

OS : MIUI 10 pour les fans

Je ne vais pas m’étendre sur MIUI 10 comme l’OS ne change pas entre nos tests de smartphones. Il plaira à certains, et ne plaira pas à d’autres (c’est mon cas). Toujours pas de tiroir d’application en vue, j’aime Android pour cela, c’est peut-être ce qui me gêne avec MIUI et EMUI. Les gestures sont pour moi bien intégrées, et j’ai vite enlevé les boutons de navigation pour gagner de la place sur l’écran.

La première action à faire quand vous achetez un Xiaomi Mi 9T Pro c’est d’aller dans les Paramètres > Notifications & barre d’état > Afficher l’icône de notification. Cette manipulation vous permet d’avoir les icônes dans la barre d’état, c’est fou que ce ne soit pas activé d’entrée de jeu…

Pour le reste, l’interface est très fluide et plaira aux nouveaux venus d’iOS, qui ne seront pas perdus.

Photo : on prend les mêmes…

Je commence par le capteur selfie. Il n’est ni bon ni mauvais, il fait le travail. J’ai pu réussir de très bons clichés, et d’autres un peu plus moyens. Cette intégration en popup est tout de même une excellente chose pour l’aspect global du Mi 9T Pro, qui est une réussite.

À l’arrière on retrouve donc un triple capteur. Le capteur principal est le Sony IMX986, présent sur de plus en plus de smartphones Android. Il permet de réaliser de très bons clichés, et la combinaison avec l’ultra grand-angle et le zoom x2 vous donne accès à une excellente palette de possibilités. Il est meilleur que le Mi 9T sur la partie photo, grâce notamment à sa plus grande réactivité dans le traitement des clichés.

Xiaomi a semble-t-il amélioré son traitement logiciel, car je le trouve aussi plus performant que le Mi 9, surtout en mode nuit qui peut vous permettre de faire des clichés corrects, si vous n’avez pas de sujets en mouvement, mais comme vous le voyez, dans la nuit totale, le grain est omniprésent.

Sur la partie photo, on est donc encore en retrait d’un S10, d’un P30 Pro ou d’un Pixel 3, mais pour le prix affiché, les performances sont excellentes.

Autonomie du Mi 9T Pro : excellente

Avec une capacité de 4000 mAh, le Mi 9T Pro ne m’a pas déçu au quotidien. J’ai largement fini toutes les journées entre 30 et 45%. La recharge rapide monte jusqu’à 27W mais, malheureusement, ce n’est qu’un chargeur 18W qui est livré dans la boîte du Mi 9T Pro, il faut bien justifier ce prix mini. En l’état il faut compter plus d’une heure trente pour charger entièrement le Mi 9T Pro, et j’ai fait un test le faisant passer de 1% à 71% en 55 minutes.

Dans les autres sacrifices pour contenir le prix, il n’y a pas de compatibilité charge sans-fil, ce qui peut être dommage pour certains. De mon côté j’appréciais cette fonctionnalité, mais je me retrouve à de moins en moins l’utiliser, préférant un gros boost de charge rapide sur mes smartphones.

Mon avis sur le Xiaomi Mi 9T Pro

Dernier ce nom barbare se cache un smartphone explosif. Le Xiaomi Mi 9T Pro est, pour moi, un premier choix pour le milieu de gamme. Xiaomi a su mixer design réussi, performances au top et bon capteur photo. Si vous cherchez un smartphone et vous avez un budget de 400€, difficile de trouver mieux à l’heure actuelle. Ses deux défauts sont l’absence de recharge sans-fil, et le simple haut-parleur qui gâche un peu l’expérience sonore. Pour le reste, c’est du tout bon, surtout pour un tel prix.

Si vous hésitez avec le Mi 9T, la faible différence de prix me fait vous conseiller le Mi 9T Pro, qui aura une longévité bien supérieure. Son concurrent direct est le OnePlus 7 Pro, qui a des performances identiques, un meilleur écran, et, à mon goût, une surcouche plus soignée. Mais il est aussi vendu 200€ de plus que ce Mi 9T Pro, qui semble donc avoir un meilleur rapport qualité-prix.