« Thank U, Next », le nouveau clip d’Ariana Grande, a cassé YouTube

Ariana Grande a cassé YouTube avec son nouveau clip

Si vous vivez un minimum dans le monde réel, vous connaissez forcément Ariana Grande, cette chanteuse américaine de 25 ans dont le talent (et le succès) n’est plus à démontrer. Ce week-end, la chanteuse a mis en ligne sur YouTube le clip de son tout dernier single « Thank U, Next« . Une vidéo qui a été visionnée plus d’un million de fois en seulement 30 minutes, et qui a cassé YouTube…

En effet, face à la surcharge, le géant YouTube a plus que vacillé face à la surpuissance de la chanteuse américaine, si bien que les commentaires qui affluaient sous la vidéo ont été victimes d’un sérieux bug. Ainsi, les commentaires des fans ont notamment mis un certain temps avant de s’afficher enfin sous la vidéo, YouTube ayant d’ailleurs confirmé l’incident sur Twitter.

Evidemment, le clip « Thank U, Next » devient également la vidéo YouTube la plus visionnée en seulement 24 heures, avec un peu moins de 50 millions de visionnages. A l’heure où sont écrites ces lignes, la vidéo frôle les 80 millions de vues… Impressionnant.

De son côté, Ariana Grande a annoncé sur son compte Twitter avoir établi un nouveau record pour Vevo. Un message retweeté plus de 12 000 fois, liké plus de 125 000 fois, et qui a potentiellement été aperçu par un peu moins de 60 millions de fans, la chanteuse affichant 59,2 millions d’abonnés.