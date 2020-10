The 100 : le prequel est encore en discussion

Le 30 septembre 2020, la série The 100 s’est achevée sur la CW avec le dernier épisode de la saison 7. La fin d’une longue saga pour la série lancée par Jason Rothenberg. Mais, comme on en avait déjà pu le comprendre il y a quelques mois, un prequel est dans les cartons. L’idée ? Reprendre l’univers de The 100, mais beaucoup plus tôt, 97 années auparavant précisément, sur une Terre qui vient d’être touchée par la guerre nucléaire. Contrairement à certaines rumeurs, le prequel n’a pas encore été confirmé à 100%, mais le dossier avance.

The 100, une série en discussion

Pour la CW, il s’agit d’un sujet épineux. La série The 100 était un vrai succès ‘audience. Mais en terminant le programme avec un nombre très adapté de 100 épisodes, elle a réussi à boucler l’histoire avec la manière. Mais, tout comme le spin-off de la série Green Arrow, pour l’instant, ce n’est pas confirmé puisque la chaîne craint en partie de nuire à l’héritage des séries.

Surtout, avec la pandémie de coronavirus, la CW, comme toutes les autres chaînes, a déjà de nombreux problèmes à régler, notamment en raison des plannings de tournage perturbés. Mais, Jason Rothenberg, a réussi à entretenir la flamme (les fans auront compris la référence.

Nous sommes en pleine période d’attente, pendant que les responsables doivent décider. La bonne nouvelle, c’est que les discussions sont encore en cours. Pour moi, c’est une bonne nouvelle. Le projet a encore un pouls.

Avec les décalages de planning causés par la pandémie de coronavirus, on sait déjà que plusieurs programmes majeurs comme Legends of Tomorrow ou encore Supergirl verront leur retour à l’écran repoussé de plusieurs mois. Mécaniquement, il y a donc aussi moins de place à l’antenne. Il faudra donc s’armer de patience pour l’instant.