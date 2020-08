Supernatural : la fin de la série sera modifiée à cause du coronavirus

La fin de la série Supernatural approche. La saison 15 des aventures des frères Winchester doit aussi être la dernière comme on le sait désormais depuis un an. Les derniers épisodes ont été notamment l’occasion de faire revenir plein d’anciens acteurs et personnages emblématiques de la série à l’écran. Le problème ? La diffusion de la série a été interrompue en raison de l’épidémie de coronavirus. Deux épisodes restaient même à filmer, la fin d’une saga au long cours, particulièrement attendue par les fans. On apprend désormais que l’épidémie de coronavirus ne va pas simplement chambouler le calendrier.

Supernatural s’adapte à la situation

En effet, ce sont les scripts des deux derniers épisodes qui ont été retouchés par les modifications du calendrier. Jensen Ackles et Jared Padalecki, les deux acteurs principaux, terminent encore leurs quarantaines, avant de pouvoir reprendre les tournages. A l’occasion d’une conversation Zoom relayée par ScreenRant, Misha Collins, l’acteur qui incarne l’acteur l’ange Castiel à l’écran a été rejoint par les deux acteurs.

Ils ont expliqué ensemble que des modifications ont donc été faites sur l’histoire que l’on pourra découvrir à l’écran, même si on n’aura pas droit aux détails pour l’instant. Il s’agirait à priori surtout d’ajustement liés à la situation sanitaire. Les acteurs restent toutefois encore optimistes quant à la fin de la saga Supernatural. On peut notamment imaginer, au vu de l’histoire actuelle de la série, que des combats massifs pouvaient être au programme entre Chuck et les frères Winchester. Cela pourrait être plus compliqué. Par ailleurs, les dernières retrouvailles, pourraient aussi être remises en cause. L’épisode 19 devrait boucler l’arc narratif et l’épisode 20 sera lui l’occasion de faire les adieux à la série.

Les derniers épisodes devraient être diffusés à l’automne 2020. La CW a évoqué la date du 19 novembre dans son dernier calendrier. Il ne reste désormais plus qu’à s’armer de patience pour découvrir la fin des aventures de Sam et Dean Winchester.