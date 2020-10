The Boys : ce « héros » très surprenant de la saison 2 qui fera son retour pour la suite

Attention l’article suivant contient de légers spoilers sur la saison 2. Si vous ne voulez rien savoir, mieux vaut arreter votre lecture.

La saison 2 de la série The Boys s’est terminée la semaine dernière. Il y a quelques jours, on vous dévoilait notre avis détaillé sur ces nouveaux épisodes de la série Amazon Prime Video. On doit désormais attendre la saison 3, alors que les révélations sont annoncées en cascade. Entre les projections sur plusieurs saisons ou encore les promesses pour le « super-héros » Homelander, il y a de quoi faire du côté des têtes d’affiche. Mais, les petits nouveaux ont aussi parfois réussi à faire leur impression. C’est le cas d’un des personnages vus à l’hôpital…

Un super-héros « imposant » pour The Boys

Au-delà des Seven et de la petite équipe de Billy Butcher, on a en effet pu découvrir un hôpital dans lequel des tests sont menés dans une sorte d’hôpital. On injecte à des personnes normales du composé V contre leur volonté. Une séquence notamment détaillée dans l’épisode 6 de The Boys.

Et un des humains augmentés, baptisé « Love Sausage » dans la VO a laissé une petite trace dans l’imaginaire du groupe. En effet, il a la particularité qu’une partie de son anatomie, située entre les deux jambes, soit particulièrement élastique et résistante. Une arme qu’il a réussi pour essayer de tuer la Crème. Or, comme l’a annoncé le showrunner Eric Kripke, ce personnage surprenant fera donc son retour pour une nouvelle saison.

Reste à savoir quel destin lui sera réservé. On a tendance à imaginer qu’il s’agira surtout d’une petite blague. Difficile au vu de son profil d’imaginer en faire un acteur récurrent. Si The Boys franchit parfois les limites du bon goût, cette fois cela irait peut-être un peu trop loin.