The Boys : Homelander promet qu’il peut faire encore pire

On vous a parlé ces derniers jours de la fin de la saison 2 de la série The Boys diffusée par Amazon Prime Video. Au programme, du sang, du gore, des excès… Les super-héros de la plateforme de streaming de Jeff Bezos ne semblent pas connaître de limites. Alors que le showrunner a aussi dévoilé le nombre de saisons qu’il prévoyait pour la série, c’est Antony Starr, le génial acteur qui incarne Homelander / Protecteur à l’écran, qui s’est livrée à quelques confessions.

The Boys à la vitesse supérieure

Si la saison 2 n’a pas vraiment été au goût de tous les spectateurs qui ont, pour certains, ressenti une certaine lassitude, on a bien compris que l’histoire et l’équipe de la série voulait jouer la carte de la démesure. Mais comment faire plus fort ? Comment aller plus loin ?

Si les acteurs annoncés au casting, comme Jensen Ackles (Supernatural, Smallville, Dark Angel), devraient sans peine y contribuer, Antony Starr estime clairement avoir un rôle à jouer. Il explique d’ailleurs que le showrunner Eric Kripke lui aurait fait quelques confessions à ce sujet. Son personnage s’apprêterait à passer à la vitesse supérieure. Pour un personnage qui est peu ou prou un Superman amoral, cela laisse entendre de sérieux développements. Une vision qui se résume à travers deux mots dans une interview à Collider : « Maniaque homicide ».

Je suis impatient de voir Homelander sans sa laisse. Ce sera vraiment drôle de voir jusqu’où il ira pour exercer sa revanche.

Il précise toutefois qu’il n’a pas tous les détails sur l’arc narratif de son propre personnage, mais que au vu de la fin de la saison 2, certains personnages de la série devraient clairement se méfier… De quoi faire monter la pression pour les fans.