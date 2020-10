The Boys : un programme très ambitieux pour la suite de la série Amazon Prime Video

La seconde saison de The Boys, la série de Amazon Prime Video s’est terminée il y a quelques jours. On vous a même livré notre avis sur ces nouveaux épisodes qui s’inscrivent dans le digne héritage de la première saison. Désormais bien sûr, il ne nous reste plus qu’à prendre notre mal en patience en attendant la suite. On sait déjà que la saison 3 est commandée et même lancée. Il y a quelques semaines, des informations, notamment liées au casting de la suite ou encore à l’histoire, ont ainsi été dévoilées. Mais, il ne s’agit là qu’un petit aperçu de ce qui nous attend.

The Boys, vers l’infini et au-delà ?

C’est Eric Kripke, le showrunner de la série qui s’est confié sur l’avenir de The Boys. Si on sait déjà que les audiences étaient au rendez-vous de la saison 1, la saison 2 ferait même encore mieux, selon les informations de Screen Rant. Un succès auprès du public qui constitue une certaine assurance pour l’équipe, même si chez Amazon, il ne s’agit pas de l’unique métrique observée pour mesurer le succès d’une série.

La saison 3, si est déjà confirmée, entrera officiellement en production au début de l’année 21, comme on a pu l’apprendre au Comic-Con@Home 2020. Mais, la série commence même à se projeter au-delà des 8 ou 10 prochains épisodes. A l’occasion d’une session de questions-réponses avec les fans, Eric Kripke a ainsi confié qu’il avait suffisamment d’idées à l’heure actuelle pour offrir cinq saisons de The Boys. Mais en cas de succès non démenti, on imagine sans peine que la série pourrait se prolonger si Amazon Prime Vidéo le décide. Après tout, c’est ce qui est aussi arrivé à Supernatural, la précédente série lancée par le showrunner.

Par ailleurs, comme le prouve le projet de spin-off, l’univers de The Boys a clairement de nombreuses histoires à raconter…