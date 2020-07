The Boys : la série Amazon Prime Video se dote d’un teaser sanglant

On s’en souvient, lors de son arrivée sur Amazon Prime Video, la série The Boys a surpris son monde. On ne s’attendait pas forcément à une aussi bonne surprise, surtout alors que le monde des super-héros aurait tendance à être quelque peu aseptisé. Preuve en est, Netflix va désormais proposer sa même déclinaison autour d’un monde dans lequel les pouvoirs sont tout sauf une sinécure. Mais avant cela, on attend quand même de pied ferme, la saison 2 de The Boys, dont la date de mise en ligne est déjà connue. C’est le 4 septembre prochain que l’on pourra découvrir les premiers épisodes. La suite sera ensuite déclinée de façon hebdomadaire.

The Boys joue la carte du teasing

Mais, comme il faut bien faire patienter les fans et entretenir l’attention autour de la série en plein été, ce sont les réseaux sociaux et des courtes vidéos qui viennent au secours de The Boys. Cette petite vidéo nous illustre le concept de ce que l’on pourrait nommer la pêche au gros. Oubliez tout de suite l’idée de protéger les dauphins et autres mammifères qui peuvent peupler nos océans. Dans le monde de Billy Butcher, ils sont simplement des obstacles sur le chemin et s’ils ne bougent pas, alors on passe à travers. La preuve en vidéo que cette saison s’annonce toujours plus sanglante.

And you thought the dolphin was bad… Season 2 is fucking diabolical! pic.twitter.com/odAyY23pSC — The Boys (@TheBoysTV) July 23, 2020

Et pour ceux qui savent déjà que cette saison 2 sera vraiment trop courte, rassurez-vous. La saison 3 a déjà été commandée. Si on ignore la date de lancement, on peut plus ou moins se projeter sur le deuxième semestre de l’année 2021.

On va aussi pouvoir découvrir Prime Rewind : Inside the Boys, un making-off présenté par Aisha Tyler (vue dans Friends). L’occasion de décrypter un peu la série, qui devrait ravir les fans. A découvrir.