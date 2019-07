The Expanse aura le droit à une 5e saison sur Amazon

Il y a seulement quelques jours, on vous annonçait une très bonne nouvelle pour les fans de The Expanse. La série dévoilait alors le premier trailer de sa quatrième saison. Dans le même temps, Amazon donnait enfin une date de diffusion pour sa série : en fin d’année. Mais l’entreprise de Jeff Bezos n’arrête pas là les bonnes nouvelles, comme on vient de le découvrir.

Une saison 5 pour The Expanse

Les fans du programme de science-fiction s’en souviennent encore. Il y a environ un an, le programme était sauvé par Amazon alors que SyFy avait décidé de tirer un trait dessus. Malgré une importante communauté de fans, le choix d’Amazon Prime Video avait alors tout du véritable pari.

La quatrième saison du programme n’a donc pas encore été diffusée, mais ce qu’ont pu en voir les responsables du service vidéo d’Amazon doit être particulièrement convainquant puisque la série est déjà renouvelée pour une cinquième saison. Cette annonce est aussi l’occasion de découvrir un nouveau teaser pour la 4e saison, qui donne encore plus envie de pouvoir découvrir ces épisodes, il faut le reconnaître.

Burn like hell, we’ve got incoming! Here’s a new Season 4 sizzle to top off the Season 5 news. #TheExpanse pic.twitter.com/p74FJjXjx3 — The Expanse (@ExpanseOnPrime) July 27, 2019

Pour ceux qui n’ont pas encore eu écho de cette série, il s’agit donc d’un programme de science-fiction qui se déroule principalement dans les étoiles. Trois groupes s’affrontent : les Terriens, les Martiens et les habitants d’un groupe de planète colonisés. On y suit surtout l’équipage d’un vaisseau qui tente de survivre et de démêler l’écheveau d’intrigues apolitiques. La quatrième saison sera basée sur le quatrième livre de JAmes S.A Corey. On ignore si la saison 5 s’attaquera à l’opus suivant, mais c’est probable.

Pour ceux qui suivent Carnival Row, la série avec Orlando Bloom et Cara Delevingne, elle a aussi été renouvelée pour une seconde saison.