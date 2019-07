L’incroyable premier trailer de la suite de The Expanse

Cela fait désormais longtemps que l’on avait laissé la saison 3 de The Expanse derrière nous. La série, initialement diffusée sur Syfy a été sauvée par Amazon alors qu’elle semblait condamnée. Mais grâce au Comic-Con, on a donc découvert que la saison 4 possède enfin une date de sortie. C’est le 13 décembre prochain que les prochains épisodes arriveront. Un beau cadeau de Noël avec un peu d’anticipation.

The Expanse sur le retour

La série se dévoile dans un premier teaser d’un peu plus d’une minute, même si ceux qui étaient présents à San Diego ont eu le bénéfice d’un clip vidéo beaucoup plus long. La série va continuer sur la même histoire que celle déjà présentée, dans les premières saisons, l’adaptation du roman de science fiction de James S.A Corey.

Pour ceux qui l’auraient raté jusque-là, la série se déroule dans un univers où trois grandes factions s’opposent : la Terre, Mars et « The Belt », une alliance de colonies situées dans une ceinture d’astéroïdes. L’histoire suit surtout l’équipe d’un vaisseau nommé Rocinante, qui se retrouve au milieu d’une guerre interplanétaire après avoir découvert une substance inconnue.

La nouvelle saison sera basée sur le 4e tome de la série, « Les Feux de Cibola », sorti en 2017. Deux autres opus sont déjà sortis, un autre est prévu pour novembre prochain. La série arrivera elle juste après.

Et pour ceux qui avaient loupé l’information, un RPG The Expanse est aussi sorti. Tout le monde aux Etats-Unis et en Europe devrait l’avoir désormais reçu selon les dernières mises à jour du financement participatif. De quoi vous aider à patienter jusqu’à la sortie de la nouvelle série. Soyons honnêtes, les prochains mois s’annoncent bien long loin de la ceinture d’astéroïdes…

Et pour ceux qui ont tenu la lecture de l’article jusqu’au bout, voici la séquence qui a été diffusée au Comic-Con.