The Game Awards – Le grand événement jeu vidéo de l’année en direct ! 🔴

Cette nuit, à partir de 2h30 du matin, tous les yeux seront tournés vers le Microsoft Theater de Los Angeles pour suivre la cérémonie des Game Awards en direct. Un événement qui est désormais un rendez-vous incontournable présenté par le producteur Geoff Keighley.

Un événement qui existe dans sa nouvelle version depuis 2014, mais qui date en réalité de 2003 avec les Spike VGA (Video Games Awards) en 2003. Chaque année, l’idée est de récompenser toute l’industrie du jeu vidéo dans une cérémonie que l’on peut comparer aux Oscars dans le cinéma. Meilleur jeu de l’année, meilleur studio, meilleur acteur et plus encore. En 2019, c’est 29 catégories qui auront pour but d’élire les meilleurs jeux de l’année.

Les grosses annonces de la soirée

Depuis quelques années maintenant, les Game Awards c’est également un rendez-vous important avec de grandes annonces. Des annonces comme lors des grands rendez-vous comme l’ E3 , la Gamescom ou encore le Tokyo Game Show. C’est également un rendez-vous « people » avec pas mal de grandes personnalités de l’industrie du jeu vidéo.

2h35 : Début de la cérémonie avec un peu de retard. Il y aura un pré-show jusqu’à 3h du matin pour faire de premières annonces et remettre les premiers prix.

2h38 : Première annonce de la soirée avec un DLC de Marvel Ultimate Alliance 3 sur Nintendo Switch. Ainsi qu’un jeu mobile indépendant « Salaam ».

2h43 : Death Stranding remporte son premier prix pour la meilleure soundtrack.

2h46 : Annonce de la date de sortie de Man Eather qui arrivera le 22 mai 2020. L’occasion de remettre d’autres prix comme le meilleur coach eSport, le meilleur événement eSport et le meilleur joueur.

2h53 – Annonce de No More Heroes III pour une sortie en 2020.

2h54 – Nouveau trailer de Final Fantasy VII Remake qui débarquera en exclusivité temporaire sur PS4 le 3 mars 2020.

2h55 – Pour finir ce pre-show, Super Smash Bros est récompensé par le meilleur jeu de combat de l’année.

3h00 – La cérémonie commence avec un concert live des musiques de Death Stranding.

3h03 – Arrivée de Geoff Keighley sur scène, le maître de cérémonie de ces Game Awards.

3h10 – Microsoft annonce la Xbox Series X, leur nouvelle console de nouvelle génération. Découvrez toutes les informations juste ici : Microsoft annonce la Xbox Series X.

3h12 – Annonce du premier jeu Xbox Series X avec la suite de Hellblade !

3h24 – Annonce de Godall, le tout premier jeu PlayStation 5 par Gearbox.

3h28 – Annonce de Bravely Defaut II en exclusivité sur Nintendo Switch pour 2020.

3h45 – Annonce de Sons of Forest, un jeu de survival-horror qui à l’air de proposer une ambiance incroyable.

4h00 – Après un petit reportage et un concert en live sur les musiques de CyberPunk, Norman Reedus arrive sur scène pour remettre un nouveau prix.

4h11 – Trailer du nouveau contenu d’Apex Legends, ainsi qu’un nouveau trailer d’Ori and the Will of the Wisps dont la sortie est attendue pour février 2020. Puis l’annonce du nouveau Muppet Labs.

4h22 – Annonce de Weird West, le nouveau jeu de Devolver.

4h35 – C’est l’heure de la présentation de Ghost of Tsushima. Le jeu est présenté dans une séquence de trailer/cinématique avec un orchestre symphonique et une première date de sortie : l’été 2020.

5h00 – Après pas mal de pub, une petite pause pour les Game Awards avec une performance live du groupe de hard-rock Green Day pour annoncer l’arrivée d’un DLC sur Beat Saber.

5h07 – Annonce d’un mystérieux jeux développé par Amazon Game Studio : New World. Sortie pour mai 2020.

5h09 – Arrivée de l’ancien patron de Nintendo of America : Reggie Fils Aimé pour remettre le prix des « Fresh Indies Games ».

5h20 – Annonce de The Wolf Among Us 2 par les miraculés Telltale Games qui ont frôlé la faillit.

5h30 – Annonce du nouveau jeu Fast & Furious Crossroad. Clairement, on ne sait pas trop si c’est un jeu PS2/Xbox ou PS3/Xbox 360. Mais techniquement, graphiquement, on est pas dans de la génération PS4 et Xbox One. Et pourtant, ce jeu sortira sur ces consoles en mai 2020.

5h35 – C’est l’heure du GOTY, du jeu de l’année annoncé par Michelle Rodriguez et Vin Diesel les acteurs de Fast & Furious. Et c’est Sekiro qui remporte le prix du jeu de l’année !

5h40 – La cérémonie des Game Awards s’achève donc sur ça. Avec des catégories qui n’ont pas été récompensé. Et la dernière annonce de la soirée sera donc le trailer de Fast & Furious. Le jeu le plus moche et le plus en retard techniquement. Dommage.

Les Gagnants de la soirée

LES GAGNANTS JEUX VIDÉO :

LE JEU DE L’ANNÉE

– Sekiro : Shadow Twice Die

– Sekiro : Shadow Twice Die LE MEILLEUR JEU D’ACTION

– Devil May Cry 5

– Devil May Cry 5 LE MEILLEUR JEU D’ACTION/AVENTURE

– Sekiro Shadow Twice Die

– Sekiro Shadow Twice Die LA MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

– Control

– Control LA ME IL LEURE BANDE-SON

– Call Of Duty : Modern Warfare

– Call Of Duty : Modern Warfare LE MEILLEUR JEU POUR LA FAMILLE

– Luigi’s Mansion 3

– Luigi’s Mansion 3 LE MEILLEUR JEU DE COMBAT

– Super Smash Bros Ultimate

– Super Smash Bros Ultimate LE MEILLEUR JEU INDÉPENDANT

–

– LE MEILLEUR JEU D’UN NOUVEAU STUDIO INDÉ

– Disco Elysium

– Disco Elysium LA MEILLEURE GAME DIRECTION

– Death Stranding

– Death Stranding LE JEU AYANT LE PLUS D’IMPACT

– Gris

– Gris LE MEILLEUR JEU MOBILE

– Call of Duty Mobile

– Call of Duty Mobile LE MEILLEUR JEU MULTIJOUEUR

– Apex Legends

– Apex Legends LA MEILLEURE NARRATION

– Disco Elysium

– Disco Elysium LE MEILLEUR JEU « EN COURS »

– Fortnite

– Fortnite LA MEILLEURE PERFORMANCE D’ACTEUR

– Mads Mikkelsen – Death Stranding

– Mads Mikkelsen – Death Stranding LE MEILLEUR JEU DE RÔLE

–

– LA MEILLEURE SOUNDTRACK

– Death Stranding

– Death Stranding LE MEILLEUR JEU DE COURSE OU JEU DE SPORT

– Crash Team Racing : Nitro Fueled

– Crash Team Racing : Nitro Fueled LE MEILLEUR JEU DE STRATÉGIE

– Fire Emblem : Three House

– Fire Emblem : Three House LE MEILLEUR JEU VR OU AR

– Beat Saber

COMMUNAUTÉ :

LE MEILLEUR SOUTIEN POUR LA COMMUNAUTÉ

– Destiny 2

– Destiny 2 LE CRÉATEUR DE CONTENU DE L’ANNÉE

– Shroud

ESPORT :

LE MEILLEUR COACH ESPORT

– Zonic

– Zonic LE MEILLEUR ÉVÉNEMENT ESPORT

– League of Legends Worlds Championship 2019

– League of Legends Worlds Championship 2019 LE JEU ESPORT DE L’ANNÉE

– League of Legends

– League of Legends LE MEILLEUR PRÉSENTATEUR ESPORT DE L’ANNÉE

– Sjokz

– Sjokz LE MEILLEUR JOUEUR ESPORT DE L’ANNÉE

– Bugha

– Bugha LA MEILLEURE ÉQUIPE ESPORT DE L’ANNÉE

– G2 Esports

Les Game Awards 2019 s’achève après 3h de cérémonie. Le moment fort sera le reveal de la nouvelle Xbox Series qui sera la console de nouvelle génération de Microsoft. Malheureusement, au fil de la cérémonie la qualité du show a baissé pour finir de manière très frustrante. Cap désormais sur l’année 2020 et la next-gen.