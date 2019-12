Microsoft dévoile la Xbox Series X aux Game Awards

C’est lors de la cérémonie des Game Awards cette nuit que Microsoft a dévoilé la Xbox Series X, leur nouvelle console de nouvelle génération qui arrivera pour la fin d’année 2020. Une annonce assez inattendue pour ouvrir la cérémonie. Voici les premières informations concernant cette console next-gen.

Xbox Series X : La next-gen de Microsoft

La Xbox Series X sera la console la plus puissante de Microsoft qui va leur permettre de réaliser leur vision qu’ils ont dans l’industrie du jeu vidéo depuis 18 ans. La Series X sera donc la console la plus rapide et la plus puissante de tous les temps de Microsoft et établira une nouvelle limite pour les performances, la vitesse et la compatibilité.

Grâce à son design, la Xbox Series X permettra quatre fois la puissance de traitement de la Xbox One X de la manière la plus silencieuse et la plus efficace. Grâce à cela, cette nouvelle console pourra offrir un gameplay vraiment immersif. Microsoft à fait le choix d’opter pour orientation verticale et horizontale au choix du joueur.

La Series X permettra l’affiche en 4k et 60fps, mais pourra même aller jusqu’à 120 images par secondes. Elle permettra la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la capacité 8K. La Xbox Series X embarquera la dernière architecture ZenNA 2 et la prochaine génération RDNA d’AMD qui sont partenaires avec Microsoft.

L’objectif sera de proposer une latence minimum grâce à de nouvelles technologies comme le mode Auto Low Latency (ALLM) avec de nouvelles fonctionnalités comme Dynamic Latency Input (DLI) permettant aux développeurs de créer des expériences incroyables.

La nouvelle manette Xbox

Microsoft précise que la manette présentait est également la nouvelle manette de cette Xbox Series X. Sa taille et sa forme ont été affinées pour accueillir de nouveaux joueurs aux mains plus fines. Elle dispose désormais d’un bouton « Share » pour partager vos meilleurs moments sur les réseaux sociaux. La nouvelle manette sans fil Xbox sera compatible avec les PC Xbox One et Windows 10 et sera incluse avec chaque Series X.

Senua’s Saga: Hellblade II : Le premier jeu Xbox Series X

Les possibilités de la Xbox Series X permettront de proposer des jeux incroyables et très réalistes à l’image de Senua’s Saga: Hellblade II, le premier jeu de la Series X. Les séquences du trailer de cette nuit sont des images directement issues de la nouvelle console pour montrer de quoi elle est capable.

La retrocompatibilité au programme !

Avec cette nouvelle Xbox, Microsoft propose des milliers de jeux grâce à la rétrocompatibilité. L’ensemble des accessoires de la Xbox One sont également compatibles avec cette nouvelle Xbox. Ainsi que les services comme le fameux Xbox Game Pass. Les jeux cross-génération comme Halo Infinite proposeront également cette compatibilité avec des sauvegardes qui pourront fonctionner aussi bien sur la Xbox One que sur la Xbox Series X.

La Xbox Series X est attendue pour la fin d’année 2020 et les fêtes de fin d’année. Aucun prix n’est annoncé pour le moment.